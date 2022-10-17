Menino de 2 anos morre atingido por jatinho que saiu da pista na Colômbia

Jatinho particular saiu da pista no momento em que tentava decolar. Um menino de dois anos morreu ao ser atingido pelo aeronave Crédito: Twitter @cotesperiodista | Montagem A Gazeta

Um menino de dois anos morreu ao ser atingido por um jatinho particular que saiu da pista, neste domingo (16), em um aeroporto na Colômbia. A vítima caminhava por uma praia onde o acidente aconteceu, na cidade de Santa Marta, quando a aeronave saiu da pista do Aeroporto Internacional Simón Bolívar no momento em que tentava decolar.

O local fica no litoral de Santa Marta e suas pistas ladeiam as praias do Aeroporto e Aeromar.

A informação foi divulgada no Twitter pela Direção Técnica de Investigação de Acidentes do país. O órgão é ligado à Aeronáutica. Em entrevista à WRádio Colômbia, a comandante da Polícia Metropolitana de Santa Marta, Adriana Paz Fernández, deu detalhes do acidente.

#ATENCIÓN | Un avión tipo SF50 Cirrus de matrícula HK5342 de la empresa Panamerican Training Center - PTC se salió de la pista del aeropuerto de Santa Marta durante la carrera de despegue. — Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (@DIACC_COL) October 16, 2022

"Um avião de empresa privada saiu da pista e colidiu com uma árvore localizada perto dela [pista de operações]. Nesta situação, infelizmente, temos que reportar a perda da vida de um menino de aproximadamente dois anos, que não estava no avião. Era um transeunte", afirmou Adriana, destacando que, além da morte da criança, o acidente também deixou feridos.

Así rescataron a tripulación y pasajeros ilesos, al igual que a transeúntes heridos tras salirse avión de la pista del aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta: pic.twitter.com/ws0ejOHK7v — Álvaro Cotes Periodista (@cotesperiodista) October 16, 2022

"Temos cinco pessoas que eram transportadas pelo avião, que ficaram levemente feridas. Elas estão sendo atendidas em diferentes centros assistenciais", declarou a comandante.

#Regiones | El avión cubriría la ruta Santa Marta - Bogotáhttps://t.co/hIHkFbf83h — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 16, 2022

Vídeos gravados logo após o acidente se espalharam nas redes sociais e mostram os passageiros saindo às pressas do jatinho, enquanto parte do combustível vaza da aeronave, modelo SF50.

O veículo pertence à empresa colombiana Panamerican Training Center, uma companhia que treina tripulantes para atuarem nos modelos MI-171/8/17.