Membro do COI diz que decisão de adiar Olimpíada já foi tomada

O canadense Dick Pound, membro do COI (Comitê Olímpico Internacional), afirmou nesta segunda-feira (23) que a decisão de adiar a Olimpíada de Tóquio-2020 já foi tomada.
"Com base nas informações que o COI tem, o adiamento foi decidido", disse Pound, em entrevista ao USA Today.
"Os parâmetros a seguir não foram determinados, mas os Jogos não começarão em 24 de julho, isso eu sei. Vamos adiar e começar a lidar com todas as ramificações da mudança, que são imensas", afirmou o canadense.
O Comitê Olimpico Internacional admitiu neste domingo (22) a possibilidade de adiamento do evento, estabelecendo o prazo de quatro semanas para que a entidade tome uma decisão.
Nesta segunda, o primeiro ministro do Japão, Shinzo Abe, disse que adiar a Olimpíada pode ser inevitável.