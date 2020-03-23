Membro do COI diz que decisão de adiar Olimpíada já foi tomada

Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão, após o anúncio de que o país vai sediar os jogos de 2020 Crédito: Divulgação / Comitê Olímpico Internacional

O canadense Dick Pound, membro do COI (Comitê Olímpico Internacional), afirmou nesta segunda-feira (23) que a decisão de adiar a Olimpíada de Tóquio-2020 já foi tomada.

"Com base nas informações que o COI tem, o adiamento foi decidido", disse Pound, em entrevista ao USA Today.

"Os parâmetros a seguir não foram determinados, mas os Jogos não começarão em 24 de julho, isso eu sei. Vamos adiar e começar a lidar com todas as ramificações da mudança, que são imensas", afirmou o canadense.

O Comitê Olimpico Internacional admitiu neste domingo (22) a possibilidade de adiamento do evento, estabelecendo o prazo de quatro semanas para que a entidade tome uma decisão.