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Acidente

Médico tropeça e deixa cair coração de transplante nos Estados Unidos

O fato aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. De acordo com o site Metro UK, o paciente transplantado aguardava no Hospital Heck de USC

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 17:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 17:24
Médicos realizam cirurgia em paciente
Contratações na área da saúde dispararam durante pandemia Crédito: Pixabay
Um médico que segurava um coração que seria transplantado a um paciente de um hospital nos Estados Unidos tropeçou com o órgão na mão e o deixou cair. A cena foi filmada por equipes locais de TV.
O fato aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. De acordo com o site Metro UK, o paciente transplantado aguardava no Hospital Heck de USC. No momento em que o médico acelerou o passo com o coração, tropeçou em algo no chão do heliponto e foi ao solo. Ele teve de ser ajudado por bombeiros e demais pessoas que estavam no local.
Felizmente, o paciente, de acordo com o site, recebeu o coração. Havia três pessoas dentro do helicóptero que também serviu de ambulância: dois médicos e o piloto. Com o pouso e o tombamento da aeronave, apenas o piloto sofreu com ferimentos leves. Nas imagens também é possível ver a aeronave caída.
Em comunicado, um porta-voz do hospital afirmou que ninguém havia se machucado com gravidade com o pouso forçado e que o atendimento ao paciente não foi interrompido. As causas do acidente serão investigadas pela polícia local.

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