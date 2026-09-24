Marisa Orth faz filme erótico, relembra Playboy e diz que Brasil está 'careta': 'Caretice traz hipocrisia e mata'

Orth — Nem melhor nem pior. Mas o tesão segue lindo. Em todas as mulheres, não só em mim. Em outras não, mas não é uma regra que com 50 acabou. Absolutamente não é verdade. A mulher muda em um mês, imagina se não vai mudar em décadas. Muda os tipos de tesão, as fantasias. A fantasia que você tinha quando aos 12 é muito diferente da que tem hoje. A gente vai mudando, né? Melhor é um pouco de eufemismo, mas eu estou feliz. Estou gostando do meu corpo hoje. Adoraria estar com a segurança de hoje e o corpo dos 30, óbvio, mas eu tenho menos trava hoje em dia, menos vergonha, acho.