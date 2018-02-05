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China

Mãe vende leite materno para pagar tratamento de uma das filhas

Vídeo do pedido de ajuda viralizou na rede social chinesa Weibo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 12:47

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 12:47

Vídeo de casal que vende leite materno para arcar tratamento da filha viralizou nas redes sociais chinesas Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Diante da dificuldade para arcar com os medicamentos da filha que está internada na UTI do Hospital do Povo do Distrito de Bao'an, na China, uma mãe está vendendo seu próprio leite materno nas ruas da cidade de Shenzhen, na província de Guangdong.
Um vídeo gravado por ela e pelo marido em um parque infantil viralizou nas redes sociais chinesas, já tendo ultrapassado 2,4 milhões de visualizações. Segundo o casal, o tratamento de uma das gêmeas custa 100 mil iuanes (cerca de R$ 50,9 mil).
"Quando pessoas nas camadas mais pobres da sociedade ficam criticamente doentes, elas não têm nem direitos básicos", dizia um dos 5 mil comentários que a família recebeu.
Enquanto a maior parte dos internautas compartilham a frase "venda o leite, salve a menina", em tom de apoio à família, além de pedidos para que os transeuntes os ajudem financeiramente, outros usuários da rede social Weibo criticam a mãe pela atitude, chamando-a de "vulgar".
"Todo mundo pode entender que você está desamparada esperando receber ajuda, mas como pode manter sua dignidade se você precisa vender leite?", questionou uma pessoa, segundo a "BBC".
Críticas ao sistema de saúde chinês ganharam força ultimamente, devido a hospitais sobrecarregados e denúncias de pessoas que compram lugares para furar fila de atendimento.

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