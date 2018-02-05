Mãe vende leite materno para pagar tratamento de uma das filhas

Vídeo de casal que vende leite materno para arcar tratamento da filha viralizou nas redes sociais chinesas Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Diante da dificuldade para arcar com os medicamentos da filha que está internada na UTI do Hospital do Povo do Distrito de Bao'an, na China, uma mãe está vendendo seu próprio leite materno nas ruas da cidade de Shenzhen, na província de Guangdong.

Um vídeo gravado por ela e pelo marido em um parque infantil viralizou nas redes sociais chinesas, já tendo ultrapassado 2,4 milhões de visualizações. Segundo o casal, o tratamento de uma das gêmeas custa 100 mil iuanes (cerca de R$ 50,9 mil).

"Quando pessoas nas camadas mais pobres da sociedade ficam criticamente doentes, elas não têm nem direitos básicos", dizia um dos 5 mil comentários que a família recebeu.

Enquanto a maior parte dos internautas compartilham a frase "venda o leite, salve a menina", em tom de apoio à família, além de pedidos para que os transeuntes os ajudem financeiramente, outros usuários da rede social Weibo criticam a mãe pela atitude, chamando-a de "vulgar".

"Todo mundo pode entender que você está desamparada esperando receber ajuda, mas como pode manter sua dignidade se você precisa vender leite?", questionou uma pessoa, segundo a "BBC".