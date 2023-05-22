Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Mãe faz teste de DNA e descobre que está criando filho de outro pai
"Por diversão"

Mãe faz teste de DNA e descobre que está criando filho de outro pai

Para ter segundo filho, casal recorreu à fertilização in vitro em 2007, usando os óvulos de Donna e o esperma de Vanner; mãe concluiu que pode ter havido uma confusão na clínica
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mai 2023 às 14:34

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 14:34

Donna e Vanner são pais de Vanner Jr. e Tim; casal descobriu que filho mais novo é, na verdade, filho de outro pai
Donna e Vanner são pais de Vanner Jr. e Tim; casal descobriu que filho mais novo é, na verdade, filho de outro pai Crédito: Redes sociais
Uma família decidiu fazer testes de DNA "por diversão" e a mãe ficou em choque ao descobrir que seu filho mais novo era, na verdade, filho de um outro pai. O casal havia feito fertilização in vitro na segunda gestação em uma clínica.
Donna Johnson e seu marido Vanner, ambos de 47 anos, fizeram testes de DNA junto com seus dois filhos - Vanner Jr, de 18 anos, e Tim, de 12. Ela explicou que eles fizeram o procedimento como uma brincadeira. Mas quando obtiveram os resultados, Donna teve uma surpresa. "Lendo os resultados dos testes de DNA online, percebi que havia um erro", disse a mãe ao The Sun.
Vanner é o pai do filho mais velho, mas os resultados mostravam que ele não era o pai do segundo. Donna concluiu que poderia ter havido uma confusão na clínica de fertilização in vitro.
Vanner e Donna, de Salt Lake City, Utah (EUA), se conheceram no colégio e se casaram em 2003. Os dois tiveram seu primeiro filho, Vanner Jr, e estavam ansiosos para ter outro filho. No entanto, ela havia tido problemas saúde e o casal recorreu à fertilização in vitro em 2007, usando os óvulos de Donna e o esperma de Vanner.
A primeira tentativa falhou, mas naquela mesma época eles tentaram novamente e obtiveram sucesso. E o filho mais novo, Tim, nasceu em agosto de 2008.
Após o resultado dos exames de DNA, Donna disse que eles decidiram contar a verdade a Tim. Algumas semanas depois, o adolescente disse a seus pais que queria rastrear seu pai biológico. Um novo teste os ajudou a rastrear uma mulher que poderia ser a tia biológica do jovem.
A família encontrou um blog escrito pelo irmão da mulher, um homem chamado Devin McNeil que morava no Colorado. Eles entraram em contato com Devin e sua esposa, Kelly. O casal, que esteve na mesma clínica de fertilização in vitro, desconfiou da história, mas topou fazer um teste de DNA.
Descobriu-se que os casais estiveram na mesma clínica de fertilização in vitro no mesmo dia, 14 anos antes. Os testes de DNA confirmaram que Devin era o pai de Tim. Donna havia ido para a recuperação de óvulos, enquanto Kelly foi para a implantação de embriões para seu filho mais velho, Talon.
As famílias mantêm contato por meio de ligações regulares, mensagens de texto e bate-papos por vídeo.

Veja Também

Crise dos opioides: o que Brasil pode aprender com EUA para evitar abuso de fentanil

A Bíblia leiloada por R$ 190 milhões que virou o manuscrito mais valioso do mundo

A polêmica sobre regulação dos apps que retocam fotos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estados Unidos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados