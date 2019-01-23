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Caracas

Maduro anuncia que Venezuela rompe relações diplomáticas com os EUA

Em pronunciamento na TV, ele deu 72 horas para a saída dos diplomatas americanos do país

Publicado em 

23 jan 2019 às 20:44

Publicado em 23 de Janeiro de 2019 às 20:44

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta quarta-feira, 23, o rompimento de relações diplomáticas com os EUA. Em pronunciamento na TV, ele deu 72 horas para a saída dos diplomatas americanos do país.
Hoje, mais cedo, o líder opositor venezuelano Juan Guaidó declarou-se presidente interino da Venezuela durante as manifestações pela renúncia de Maduro. Minutos após o anúncio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu Guaidó como presidente de facto do país, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro e outros da América Latina e Canadá.
> Trump reconhece Guaidó como presidente legítimo da Venezuela

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