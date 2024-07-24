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Treta com Lula

Maduro afirma, sem provas, que eleições no Brasil não são auditadas

A quatro dias das eleições venezuelanas, comentário foi feito em meio a troca de farpas com o presidente Lula
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 jul 2024 às 16:58

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 16:58

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, lançou críticas aos sistemas eleitorais do Brasil, Estados Unidos e Colômbia durante um comício na noite de terça-feira, 23. Sem provas, ele afirmou que no Brasil não há auditoria das atas eleitorais. O comentário foi feito em meio a troca de farpas entre ele e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
"Temos o melhor sistema eleitoral do mundo. Tem 16 auditorias e se fazem auditorias em tempo real em 54% das mesas. Em que outra parte do mundo fazem isso? Nos EUA?", questiona enquanto apoiadores sacodem a mão em negativa atrás de si e o público grita "não". "É inauditável o sistema eleitoral", continua
"No Brasil? Não auditam nenhuma ata no Brasil. Na Colômbia? Não auditam nenhuma ata. Na Venezuela auditamos em tempo real, nas mesas, 54%"
Nicolás Maduro - Ditador da Venezuela

Funcionamento do processo

No Brasil, a Justiça Eleitoral é a responsável por realizar a auditoria das urnas eletrônicas. O Tribunal Superior Eleitoral detalha como o processo funciona em seu site. Os procedimentos começam um mês antes da eleição e seguem até o domingo do pleito.
No dia da eleição é feita a chamada "votação paralela". A integridade da urna é testada por meio da digitalização dos votos tanto da urna quanto do sistema paralelo. Câmeras filmam os números digitados no teclado da urna.
"Ao final da votação, a urna imprime um Boletim de Urna (BU), e o sistema auxiliar também emite um boletim. Os dados dos dois são comparados pela comissão de auditoria, e é verificado se a urna funcionou normalmente, bem como se foram registrados exatamente os votos das cédulas digitados na urna", explica o TSE em seu site.
"Todo o processo é monitorado e seguido pelos representantes indicados, e pode ser acompanhado também por qualquer interessado. Muitos TREs inclusive transmitem a auditoria ao vivo, pelo YouTube", completa.

Embates recentes

Os comentários foram feitos em meio a troca de farpas entre o ditador e o presidente brasileiro - que são aliados - depois que Maduro falou sobre um "banho de sangue" caso a oposição vença as eleições marcadas para o próximo domingo, 28.
Na mesma terça feira, horas antes, Maduro havia dito que "quem se assustou" com suas declarações tomasse um "chá de camomila". A fala foi uma provável resposta a Lula que no dia anterior disse ter ficado assustado com as palavras de Maduro.
"Fiquei assustado com a declaração do Maduro dizendo que se ele perder as eleições vai ter um banho de sangue. Quem perde as eleições toma um banho de voto, não de sangue", disse o presidente durante coletiva de imprensa com agências internacionais em Brasília na segunda-feira, 22.
A fala de Lula foi a segunda crítica direta ao seu aliado. Em março, o governo criticou Maduro por não permitir a inscrição da opositora Corina Yoris para disputar a eleição. O impedimento continua sem justificativa até hoje.
Maduro se defendeu afirmando que "se, negado e transmutado, a direita extremista (...) chegasse ao poder político na Venezuela, viria um banho de sangue". "Não estou inventando, é que já vivemos um banho de sangue, em 27 e 28 de fevereiro", declarou Maduro, fazendo referência ao Caracazo, uma explosão social em fevereiro de 1989 que deixou milhares de mortos, segundas denúncias, embora o saldo oficial tenha sido de cerca de 300 falecidos.
"Eu prevejo para aqueles que se assustaram que na Venezuela teremos uma maior vitória eleitoral da história", insistiu o ditador venezuelano, que aspira a um terceiro mandato que o projetaria a 18 anos no poder.
Maduro governa a Venezuela desde 2013, assumindo o poder após a morte do antecessor e mentor Hugo Chávez. O ditador de 61 anos venceu eleições que os seus adversários consideraram não livres e justas. A sua reeleição em 2018 foi amplamente considerada uma farsa, uma vez que os principais partidos e candidatos da oposição foram proibidos de participar. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

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