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Presidente agredido

Macron leva tapa na cara durante caminhada no sul da França

A comitiva de segurança de Macron rapidamente interveio para puxar o homem para o chão e afastar Macron dele. Duas pessoas foram presas em conexão com o incidente

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 16:29

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 jun 2021 às 16:29
O presidente francês Emmanuel Macron foi agredido
O presidente francês Emmanuel Macron foi agredido Crédito: Reprodução | Redes Sociais
O presidente francês Emmanuel Macron levou um tapa na cara nesta terça-feira, 8, de um homem que estava numa multidão de curiosos que observava caminhada que o líder fazia no sul da França. A comitiva de segurança de Macron rapidamente interveio para puxar o homem para o chão e afastar Macron dele. Duas pessoas foram presas em conexão com o incidente, informaram as emissoras BFM TV e a rádio RMC.
Um vídeo de um participante postado no Twitter mostra o momento do tapa, quando Macron se aproxima das pessoas para cumprimentá-las, e é agredido. O incidente ocorreu enquanto Macron estava visitando a região de Drome, onde encontrou donos de restaurantes e estudantes para falar sobre como a vida está voltando ao normal após a fase mais aguda da epidemia de covid-19.
Em vídeo que circula nas redes sociais, Macron, vestido com uma camisa branca de manga longa, pode ser visto caminhando em direção a uma multidão de simpatizantes que estava atrás de uma barreira de metal. O presidente francês estendeu a mão para cumprimentar um homem, de camiseta verde, óculos e máscara facial.
O homem pôde ser ouvido gritando "Abaixo a Macronia" ("A Bas La Macronie") e então deu um tapa na cara de Macron. A identidade do agressor e os motivos da ação são incertos. Enquanto estapeava o líder, também foi possível ouvi-lo gritar "Montjoie Saint Denis", um grito de guerra dos exércitos franceses de quando o país ainda era uma monarquia.
Dois dos seguranças de Macron abordaram o homem, enquanto outro conduzia Macron para longe. Mas o presidente permaneceu próximo à multidão por mais alguns segundos e parecia estar falando com alguém do outro lado das barreiras. A administração presidencial disse que houve uma tentativa de atacar Macron, mas recusou dar comentários adicionais. (Com agências internacionais).

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