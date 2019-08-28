Macron diz que alguns dirigentes confundem soberania com agressividade

Emmanuel Macron, presidente da França Crédito: Reprodução

Em discurso a embaixadores em que não citou nominalmente do homólogo brasileiro, Macron chamou de "erro profundo" a adoção de uma postura hostil em resposta a emergências que ultrapassam limites nacionais.

"A Amazônia é estratégica para o mundo inteiro, tanto em termos de aquecimento global quanto de biodiversidade", disse. "Nesse sentido, notei as inquietudes, a falta de tato de alguns dirigentes, ao considerarem que soberania, no fundo, era agressividade."

Segundo Macron, "somos um país soberano quando aceitamos com alegria e gentileza a solidariedade internacional, porque é um sinal de amizade".

Também na terça-feira (27), Bolsonaro afirmou que o Brasil recusaria a ajuda de US$ 20 milhões (R$ 83 milhões) oferecida na véspera pelo G7 (grupo de nações ricas) se o líder europeu retirasse os supostos insultos a ele.

No encontro com diplomatas, Macron insistiu no argumento de que a mancha amazônica se estende por nove países, inclusive a França -que tem um departamento em solo sul-americano (Guiana Francesa).