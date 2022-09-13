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Uma hora antes

Luzes na Torre Eiffel se apagam mais cedo para economia de energia

Medidas foram tomadas devido ao corte no fornecimento de gás da Rússia e à disparada dos preços da energia. Paris também diminuirá a temperatura das águas das piscinas e o aquecimento de prédios públicos
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

13 set 2022 às 16:03

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 16:03

A Torre Eiffel foi esvaziada nesta quarta-feira (23) pela polícia francesa
Torre Eiffel: luzes de um dos pontos turísticos mais importantes do mundo serão apagadas uma hora antes do normal Crédito: Reuters | Folhapress
Paris apagará as luzes da Torre Eiffel uma hora antes do normal, diminuirá a temperatura da água nas piscinas municipais e atrasará o aquecimento de prédios públicos para economizar energia neste inverno, disse a prefeita da cidade Anne Hidalgo nesta terça-feira (13).
As medidas visam atender à meta do presidente Emmanuel Macron de que a indústria, as famílias e as autoridades municipais reduzam seu consumo de energia em 10% em resposta ao corte no fornecimento de gás da Rússia e à disparada dos preços da energia.
Em toda a Europa, os países estão procurando maneiras de reduzir o consumo de energia e abastecer seus estoques de gás, preparando-se para um possível corte total.
França não está tão exposta ao gás russo quanto alguns vizinhos, mas um número recorde de interrupções de reatores nucleares forçou o país a importar energia quando normalmente seria um exportador, exacerbando a pressão sobre os mercados de energia.
Atualmente, a Torre Eiffel é iluminada até 1h por um sistema de iluminação que lhe confere um brilho dourado. A cada hora, enquanto acesa, ela pisca graças a 20 mil lâmpadas. O desligamento das luzes do monumento às 23h45 significará uma redução de 4% no consumo de energia.
A prefeita Anne Hidalgo disse que a partir de 23 de setembro a iluminação nos prédios públicos de Paris será desligada às 22h, enquanto a temperatura da água nas piscinas será reduzida de 26 graus Celsius (°C) para 25°C. O aquecimento nos prédio públicos será reduzido para 18°C.
A conta de energia da capital atingirá $ 90 milhões de euros neste ano, $ 35 milhões a mais do que o habitual, mesmo com contratos de eletricidade e gás de longo prazo protegendo as autoridades do pior dos aumentos de custos.

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