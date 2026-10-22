Lulinha, Luchsinger e Lava Jato: o que realmente pesa contra Lula?

Em ambos os casos, a defesa de Lula argumentava que os dois imóveis jamais pertenceram a Lula. Os advogados também afirmaram que não havia qualquer prova concreta de que as obras foram pagas com dinheiro desviado da Petrobras, já que essas acusações se baseavam na palavra de delatores ou de outros réus do processo, que estariam tentando se beneficiar na Justiça ao acusar Lula.