Lula pode ser 'varrido' em breve por onda de direita na América Latina, diz revista americana

As chances no segundo turno estão a favor de Flávio Bolsonaro, um político da direita radical, diz o texto assinado pelo jornalista Ishaan Tharoor. Para sustentar essa perspectiva, é citado o resultado "surpreendente" do primeiro turno, em que Flávio ficou à frente de Lula, além do histórico brasileiro de que, desde 1989, todos os candidatos à presidência que venceram o primeiro turno ganharam também o segundo.