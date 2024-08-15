Lula diz que não reconhece vitória de Maduro e fala em novas eleições na Venezuela

Ele deu as declarações em entrevista à Rádio T, em Curitiba. O presidente está no Paraná para uma série de compromissos na região metropolitana da capital do Estado. Ele começou dizendo que não é "fácil nem bom" o presidente de um país "dar palpite" na política de outro país, mas continuou falando sobre o assunto.

"Ainda não reconheço o resultado, ele Maduro sabe que está devendo uma explicação para a sociedade e para o mundo", declarou Lula.

O brasileiro disse que também não é possível reconhecer vitória dos opositores do chavismo, por falta de dados concretos.

Lula voltou a afirmar que é necessário divulgar os dados eleitorais do país. As eleições venezuelanas foram em 28 de julho. Tanto o governo quanto a oposição dizem ter vencido a disputa - as pesquisas de intenção de voto indicavam derrota de Maduro.

O petista disse que há várias saídas para a crise política no país vizinho. Uma delas seria um governo de coalizão, entre o chavismo e os opositores. Outra, também citada pelo petista, seria uma nova eleição.