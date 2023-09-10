Lula assume presidência do G20 e fala sobre vítimas do ciclone no RS

Lula recebeu do premiê indiano Narendra Modi o martelo que simboliza o comando do G20 Crédito: Ricardo Stuckert

DÉLI, ÍNDIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu das mãos do premiê indiano Narendra Modi o martelo que simboliza o comando do G20, neste domingo (10), e anunciou o lema do Brasil na presidência do grupo: "Construindo um mundo justo e um planeta sustentável". O Brasil assume a presidência do G20 em 1 de dezembro. "Vamos fazer um esforço para fazer uma cúpula pelo menos igual a esta da Índia", disse Lula, elogiando os anfitriões indianos.

No discurso, Lula passou um recado aos países ricos. "Não podemos deixar que questões geopolíticas sequestrem a agenda de discussões das várias instâncias do G20, não nos interessa um G20 dividido", disse Lula.

A cúpula de Déli quase acabou sem um comunicado conjunto por causa da insistência das nações do G7 de incluir uma condenação enérgica à agressão da Rússia contra a Ucrânia. No último momento, países ricos concordaram com um documento que rechaça a guerra, mas não critica diretamente a Rússia

Foi uma tentativa dos países ricos de salvar o G20 da irrelevância, ainda mais diante do fortalecimento e expansão dos BRICs liderada pela China. Caso não se chegasse a uma declaração comum, a viabilidade do G20 estaria em xeque.

O Brasil era um dos países que criticava a contaminação do G20 pelo tema da guerra da Ucrânia. O governo brasileiro está alinhado à China na ideia de que o grupo deve se focar em questões econômicas, de crescimento e desenvolvimento, e não geopolíticas.

A presidência brasileira do G20 terá três prioridades, segundo Lula: a inclusão social e o combate à fome, a transição energética e o desenvolvimento sustentável, a reforma das instituições de governança global. O presidente também anunciou o lançamento de duas forças-tarefa: a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a Mobilização Global contra a Mudança do Clima, como antecipou a Folha de S.Paulo. "Precisamos redobrar os esforços para alcançar a meta de acabar com a fome no mundo até 2030, caso contrário estaremos diante do maior fracasso multilateral dos últimos anos."

Lula bate o martelo que simboliza o comando do G20 Crédito: Ricardo Stuckert

Ao pedir reforma das instituições multilaterais, o mandatário brasileiro pediu maior participação dos países emergentes nas decisões do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional e apontou para a dívida insustentável de países pobres junto ao fundo. Lula também pediu a revitalização da Organização Mundial de Comércio, que está paralisada desde 2019, após bloqueio dos EUA à indicação de árbitros para o órgão de solução de controvérsias.

"Para recuperar sua força política, o Conselho de Segurança da ONU precisa contar com a presença de novos países em desenvolvimento entre seus membros permanentes e não permanentes", disse Lula. O governo brasileiro pleiteia uma vaga permanente em um novo conselho de segurança expandido.

Antes da sessão da manhã e da cerimônia de transmissão da presidência do G20, Lula foi, ao lado dos outros chefes de Estado e governo, depositar flores no Memorial de Mahatma Gandhi. Durante a visita ao memorial, chamado Raj Ghat, os líderes tiraram os sapatos em sinal de respeito. Além do premiê Modi, o francês Emmanuel Macron, a alemã Ursula Von der Leyen, o alemão Olaf Scholz, estavam descalços  o americano Joe Biden preferiu usar uma pantufa oferecida pela organização.

Ao final do discurso de transmissão da presidência do G20, Lula afirmou ter ficado muito emocionado ao visitar o memorial de Gandhi, por ser um sindicalista que sempre foi contra a violência, e seguia a tática de não viol6encia do herói indiano.

Lula presenteou Modi com uma muda de jacarandá Crédito: Ricardo Stuckert

Lula deu de presente a Modi uma muda de jacarandá. Cada um dos líderes reunidos em Deli trouxe mudas de árvores títpicas de seus países, para serem plantados na Índia.