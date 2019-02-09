Lucro do Twitter cresce 250%, mas rede perde usuário

O lucro do Twitter subiu 250% no quarto trimestre, impulsionado pela publicidade, apesar da queda nos usuários.
A plataforma informou que obteve US$ 225 milhões (R$ 834 milhões) nos últimos três meses do ano passado, ante US$ 91 milhões (R$ 337 milhões) no mesmo período de 2017, graças a um aumento de 24% em suas receitas.
A base mensal de usuários ativos do Twitter, no entanto, caiu para 321 milhões, uma redução de 9 milhões em relação a 2017 e de 5 milhões na comparação com o trimestre anterior.