Lucro do Twitter cresce 250%, mas rede perde usuário

O lucro do Twitter subiu 250% no quarto trimestre, impulsionado pela publicidade, apesar da queda nos usuários.

A plataforma informou que obteve US$ 225 milhões (R$ 834 milhões) nos últimos três meses do ano passado, ante US$ 91 milhões (R$ 337 milhões) no mesmo período de 2017, graças a um aumento de 24% em suas receitas.