Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Lucro do Twitter cresce 250%, mas rede perde usuário
Redes sociais

Lucro do Twitter cresce 250%, mas rede perde usuário

A base mensal de usuários ativos do Twitter caiu para 321 milhões

Publicado em 

09 fev 2019 às 10:11

Publicado em 09 de Fevereiro de 2019 às 10:11

O lucro do Twitter subiu 250% no quarto trimestre, impulsionado pela publicidade, apesar da queda nos usuários.
A plataforma informou que obteve US$ 225 milhões (R$ 834 milhões) nos últimos três meses do ano passado, ante US$ 91 milhões (R$ 337 milhões) no mesmo período de 2017, graças a um aumento de 24% em suas receitas.
A base mensal de usuários ativos do Twitter, no entanto, caiu para 321 milhões, uma redução de 9 milhões em relação a 2017 e de 5 milhões na comparação com o trimestre anterior.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Redes Sociais Twitter
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES
Imagem de destaque
5 dicas para treinar com foco em saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados