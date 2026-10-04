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Lucas Pavanato e Nikolas Ferreira já são os deputados mais votados da história: veja os 10 no topo da lista até agora

Os dois candidatos do PL superaram o recorde anterior, de Eduardo Bolsonaro, na eleição de 2018. Confira a lista completa dos campeões de voto para a Câmara desta eleição.

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 20:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

04 out 2026 às 20:34
Imagem BBC Brasil
Lucas Pavanato (PL-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG) são os dois primeiros candidatos a deputado federal a bater 2 milhões de voto Crédito: Reprodução/Redes sociais

Lucas Pavanato (PL-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG) são os dois primeiros candidatos a bater a marca de 2 milhões de votos para o cargo de deputado federal na história da Câmara.

Com 90% das urnas apuradas em São Paulo, Pavanato somava mais de 2,7 milhões, enquanto Nikolas tinha 2,6 milhões com 81% das urnas apuradas em Minas Gerais.

Eles já superaram Eduardo Bolsonaro (PL-SP), eleito deputado federal por São Paulo em 2018 com 1,84 milhão de votos, e o próprio Nikolas, em 2022, quando se elegeu pela primeira vez com 1,47 milhão.

Entre os dez deputados mais votados até agora, seis são ligados a partidos de direita e quatro a partidos de esquerda.

O PL tem quatro dos dez deputados mais votados até agora, seguido pelo PSOL com dois, e Novo, Missão, PT e PSB têm um deputado no topo do ranking cada.

Confira os dez deputados mais votados até às 20h12:

  • Lucas Pavanato (PL-SP) - 2.748.643
  • Nikolas Ferreira (PL-MG) - 2.618.638
  • Erika Hilton (PSOL-SP) - 1.435.368
  • André Fernandes (PL-CE) - 559.242
  • Julia Zanatta (PL-SC) - 539.282
  • Sâmia Bomfim (PSOL-SP) - 526.370
  • Kim Kataguiri (Missão-SP) - 467.305
  • Ana Elisa (PT-MG) - 445.685
  • Tabata Amaral (PSB-SP) 427.875
  • Jeffrey Chiquini (Novo-PR) - 424.070

Relembre os deputados mais votados de cada eleição, desde o pleito de 1994:

2022 Nikolas Ferreira (PL-MG) - 1.492.047

2018 Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) - 1.843.735

2014 Celso Russomanno (PRBSP) - 1.524.361

2010 Tirirca (PR-SP) - 1.353.820

2006 Paulo Maluf (PP-SP) - 739.827

2002 Enéas (PRONA-SP) - 1.573.642

1998 Genoino (PT-SP) - 306.988

1994 Celso Russomanno (PSDB-SP) - 233.482

Essa reportagem está em atualização.

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