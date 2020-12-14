Londres entrará em nível máximo de alerta contra a Covid-19

É comum que os vírus mudem de forma com o tempo, e que surjam variedades um pouco diferentes conforme eles se espalham. Crédito: Pixabay

A cidade de Londres, no Reino Unido, entrará no nível mais duro de restrições contra a Covid-19, por conta do aumento das infecções e também pelo registro de uma nova variação do coronavírus. O anúncio foi feito nesta segunda (14).

Matt Hancock, secretário de Saúde, disse que mais de mil casos desta nova variação foram encontrados no sul da Inglaterra. Não há, no entanto, nenhuma evidência de que essa nova versão do vírus possa causar mais danos ou que não responderia à uma vacina, disse o ministro.

É comum que os vírus mudem de forma com o tempo, e que surjam variedades um pouco diferentes conforme eles se espalham.

As medidas de restrição, que estão no nível três -o mais elevado do sistema britânico- entram em vigor à meia-noite de quarta-feira (16). Nesta fase, bares e restaurantes só podem atender por entrega ou retirada. Cinemas, teatros e museus devem fechar. Escolas e escritórios podem seguir abertos.