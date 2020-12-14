Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Londres entrará em nível máximo de alerta contra a Covid-19
Novos casos

Londres entrará em nível máximo de alerta contra a Covid-19

O secretário da Saúde da Inglaterra informou que,  mais de mil casos de uma nova variação da doença foram encontrados no sul do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 18:23

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 18:23

Números de infectados pelo novo coronavírus no interior do Espírito Santo aumentou, de acordo com os novos índices divulgados pelo Governo do Estado
É comum que os vírus mudem de forma com o tempo, e que surjam variedades um pouco diferentes conforme eles se espalham. Crédito: Pixabay
A cidade de Londres, no Reino Unido, entrará no nível mais duro de restrições contra a Covid-19, por conta do aumento das infecções e também pelo registro de uma nova variação do coronavírus. O anúncio foi feito nesta segunda (14).
Matt Hancock, secretário de Saúde, disse que mais de mil casos desta nova variação foram encontrados no sul da Inglaterra. Não há, no entanto, nenhuma evidência de que essa nova versão do vírus possa causar mais danos ou que não responderia à uma vacina, disse o ministro.
É comum que os vírus mudem de forma com o tempo, e que surjam variedades um pouco diferentes conforme eles se espalham.
As medidas de restrição, que estão no nível três -o mais elevado do sistema britânico- entram em vigor à meia-noite de quarta-feira (16). Nesta fase, bares e restaurantes só podem atender por entrega ou retirada. Cinemas, teatros e museus devem fechar. Escolas e escritórios podem seguir abertos.
"Sei que é uma notícia difícil e que será um revés considerável para os negócios afetados, mas esta ação é absolutamente essencial", afirmou Hancock ao Parlamento, destacando que o número de infectados está dobrando a cada sete dias em algumas regiões.

Veja Também

Governo russo diz que vacina Sputnik V tem eficácia de 91,4%

Alemanha deve discutir neste domingo lockdown rígido contra Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados