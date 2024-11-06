Líderes pelo mundo saúdam Trump por resultado na eleição dos EUA

SÃO PAULO - Com o iminente retorno de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos, políticos, líderes e outras personalidades se manifestaram nesta quarta-feira (6) sobre o resultado da eleição.
O líder republicano conquistou vitórias em estados decisivos e está próximo de ser oficializado o novo presidente dos EUA. Confira abaixo algumas das manifestações.
"Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à Presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo"
"Parabéns, presidente Donald Trump. Pronto para trabalharmos juntos, como fizemos por quatro anos. Com suas convicções e as minhas. Com respeito e ambição. Por mais paz e prosperidade"
"A maior reviravolta na história política dos EUA. Parabéns ao presidente [Trump] por sua enorme vitória. Uma vitória muito necessária para o mundo"
"A China espera uma convivência pacífica com os Estados Unidos [...] Continuaremos focando e gerenciando as relações com base nos princípios de respeito mútuo, convivência pacífica e cooperação mutuamente benéfica"
"Agradeço o comprometimento do presidente Trump com a abordagem da 'paz pela força' nos assuntos globais. Esse é exatamente o princípio que pode aproximar a paz justa da Ucrânia. Tenho esperança de que o colocaremos em ação juntos"
"Pedimos que Trump aprenda com os erros do [do atual presidente Joe] Biden"
"Parabéns, presidente eleito Trump, por sua histórica vitória eleitoral. Estou ansioso para trabalhar com você nos próximos anos. Como os aliados mais próximos, estamos ombro a ombro na defesa de nossos valores compartilhados de liberdade, democracia e empreendedorismo"
"Donald Trump, parabéns por sua formidável vitória eleitoral. Agora, Make America Great Again (faça os EUA grande novamente). Você sabe que pode contar com a Argentina para executar sua tarefa. Sucesso e bênçãos"
"Meus mais sinceros parabéns, meu amigo Donald Trump, por sua histórica vitória eleitoral. [...] Espero renovar nossa colaboração para fortalecer ainda mais a parceria global e estratégica Índia-EUA. Juntos, vamos trabalhar pela melhoria do nosso povo e promover a paz, estabilidade e prosperidade globais"
"Parabéns [Donald Trump] por sua vitória e sua eleição como 47º Presidente dos EUA. Trabalharemos em nossas relações bilaterais estratégicas e em uma forte parceria transatlântica"
"Sua histórica volta à Casa Branca oferece um novo começo para a América e um poderoso compromisso renovado com a grande aliança entre Israel e a América. Está é uma grande vitória"
"O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã"
"Trump tem uma qualidade útil para nós: como empresário até a medula, desgosta mortalmente de gastar dinheiro com vários parasitas e aliados estúpidos, em projetos de caridade ruins e em organizações internacionais vorazes"
"Parabéns ao Presidente Eleito dos Estados Unidos da América, [Donald Trump]. Que Deus te abençoe e te guie"