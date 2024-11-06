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Eleições nos EUA

Lula parabeniza Trump, defende diálogo e trabalho em conjunto

O presidente Lula fez postagem na rede social X sobre vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos: "A democracia é a voz do povo"

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 09:39

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 nov 2024 às 09:39
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, parabenizou, via X — antigo Twitter —, o republicano Donald Trump pela vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos contra a democrata e atual vice-presidente dos EUA, Kamala Harris. Na rede social de Elon Musk, ferrenho apoiador de Trump, o chefe do Executivo brasileiro pontuou que a democracia sempre deve ser respeitada e que o mundo precisa de diálogo e trabalho conjuntos para manter a paz e prosperidade.
Na publicação, o presidente do Brasil escreveu: "Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo."

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