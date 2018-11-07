Líder da 'bancada brasileira' perde reeleição para a Câmara nos EUA

Carlos Curbelo conversa com militares Crédito: Reprodução/Facebook

O republicano Carlos Curbelo, deputado republicano do 26º Distrito da Flórida, perdeu sua reeleição para a democrata Debbie Mucarsel-Powell, nas eleições desta terça-feira, nos Estados Unidos. Ele era um dos líderes do Brazil Caucus (bancada brasileira) na Câmara dos Representantes - organização de deputados americanos que debatiam a relação com o Brasil.

Com isso, ao menos momentaneamente, a bancada brasileira contará com o democrata Gregory Meeks como líder. Ele foi reeleito facilmente pelo 50º distrito de Nova York. Não está claro se algum outro republicano vai assumir a posição de Curbelo na bancada brasileira.

Americano de origem cubana, Curbelo era um grande apoiador do presidente Donald Trump. Outra republicana de origem cubana, María Elvira Salazar também perdeu sua reeleição na Flórida. Assim, o único deputado de origem cubana será Mario Díaz-Balart. No Senado, o grupo é representado por Marco Rubio, também pela Flórida.

Os democratas conseguiram reconquistar a maioria da Câmara dos Representantes, e o governo de Donald Trump terá, pela primeira vez, um contrapeso real a seu governo. Mas Trump também teve boas notícias: manteve o controle do Senado para os republicanos e venceu nos estados mais disputados. Os resultados também indicavam um aumento da participação feminina no Congresso, que ficará mais jovem. Haverá também maior diversidade no Legislativo americano após esta eleição.

Com a vitória democrata na Câmara dos Representantes, projetada por todas as redes de TV e principais meios americanos, ficará muito mais difícil para o republicano aprovar o Orçamento — e fazer sair do papel o muro na fronteira com México — e ele poderá sofrer mais investigações nos últimos dois anos de seu atual mandato. E Trump poderá culpar os democratas por eventuais impasses em seu governo. Por outro lado, os republicanos mantiveram a maioria do Senado e terão ainda mais facilidade para aprovar, por exemplo, eventuais novos membros para a Suprema Corte.