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Duquesa de Cambridge

Kate Middleton recebe 1ª dose da vacina contra a Covid: “Imensamente grata”

A duquesa de Cambridge de 39 anos compartilhou o momento nas redes sociais e agradeceu aos envolvido no programa da vacinação do Reino Unido

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 15:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 mai 2021 às 15:39
Kate Middleton, duquesa de Cambridge, recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19
Kate Middleton, duquesa de Cambridge, recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19 Crédito: Twitter/ KensingtonRoyal
Kate Middleton, 39, duquesa de Cambridge, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Londres, na Inglaterra. Ela mesma fez o anúncio ao postar no Twitter sua foto durante a aplicação do imunizante. "Imensamente grata", escreveu.
"Ontem, recebi minha primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Museu de Ciências de Londres. Sou imensamente grata a todos que estão participando da campanha [de vacinação], obrigado por tudo que estão fazendo", afirmou.
O príncipe William, 38, marido da duquesa, recebeu a primeira dose da vacina na semana passada. Ele havia contraído a Covid-19 em abril de 2020, em um momento próximo ao seu pai, príncipe Charles, mas manteve a doença em segredo.
"Havia coisas importantes acontecendo e eu não queria preocupar ninguém", teria dito William, segundo o jornal The Sun, quando o diagnóstico foi tornado público, apenas em novembro.
A Rainha Elizabeth foi vacinada em janeiro e disse, na ocasião, que foi muito rápido e não doeu e incentivou o público a seguir o exemplo, dizendo que aqueles que estão receosos deveriam pensar nos outros.

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