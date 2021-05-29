Kate Middleton recebe 1ª dose da vacina contra a Covid: “Imensamente grata”

Kate Middleton, duquesa de Cambridge, recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19 Crédito: Twitter/ KensingtonRoyal

Kate Middleton, 39, duquesa de Cambridge, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Londres, na Inglaterra. Ela mesma fez o anúncio ao postar no Twitter sua foto durante a aplicação do imunizante. "Imensamente grata", escreveu.

"Ontem, recebi minha primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Museu de Ciências de Londres. Sou imensamente grata a todos que estão participando da campanha [de vacinação], obrigado por tudo que estão fazendo", afirmou.

O príncipe William, 38, marido da duquesa, recebeu a primeira dose da vacina na semana passada. Ele havia contraído a Covid-19 em abril de 2020, em um momento próximo ao seu pai, príncipe Charles, mas manteve a doença em segredo.

"Havia coisas importantes acontecendo e eu não queria preocupar ninguém", teria dito William, segundo o jornal The Sun, quando o diagnóstico foi tornado público, apenas em novembro.