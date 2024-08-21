Kamala Harris é confirmada como candidata do Partido Democrata

Kamala discursou para cerca de 15 mil apoiadores Crédito: Reuters/Folhapress

Kamala Harris subiu ao palco e fez uma breve saudação após a confirmação da candidatura. "Tim e eu estamos honrados em representar esta campanha feita pelo povo", afirmou.

Logo após a nomeação, a vice-presidente e candidata democrata à presidência dos Estados Unidos disse que construirá um novo caminho para o futuro. "Faremos um futuro de liberdade, oportunidade, otimismo e fé", afirmou Kamala, em comício na cidade de Milwaukee, no Estado de Wisconsin.

Kamala discursou para cerca de 15 mil apoiadores. O local que sediou o evento é o mesmo que, dias atrás, o Partido Republicano realizou sua convenção.