Joe Biden é diagnosticado com câncer em estágio 'agressivo'

Joe Biden durante conferência em Chicago no mês de abril Crédito: Getty Images

O ex-presidente dos EUA Joe Biden foi diagnosticado com um câncer de próstata que se espalhou para os ossos, informou sua assessoria de imprensa neste domingo (18/5).

Biden, de 82 anos, foi diagnosticado na sexta-feira depois de ter consultado um médico na semana passada devido a problemas urinários.

O político democrata enfrenta uma forma mais agressiva da doença, caracterizada por uma pontuação de 9 em 10 na escala Gleason.

Isto significa que a sua doença é classificada como "alto grau" e que as células cancerosas podem espalhar-se rapidamente, de acordo com a Cancer Research UK.

Biden e família estão analisando as opções de tratamento. Segundo o comunicado, é um tumor dependente de hormônio, o que significa que provavelmente pode ser controlado.

Depois de a notícia do seu diagnóstico ter sido divulgada, o ex-presidente recebeu apoio de ambos os lados do espectro político.

O presidente Donald Trump escreveu na sua plataforma de redes sociais Truth Social que ele e a primeira-dama Melania Trump "estão tristes ao saber do recente diagnóstico médico de Joe Biden".

"Estendemos os nossos mais calorosos e melhores votos a Jill e à família", disse ele, referindo-se à ex-primeira-dama Jill Biden. "Desejamos a Joe uma recuperação rápida e bem-sucedida."

O representante democrata na Câmara Ro Khanna escreveu na plataforma X que está rezando por Biden e pela sua família. "Ele e Jill sempre foram lutadores", disse ele. "Estou confiante de que enfrentarão este desafio com garra."

A notícia surge quase um ano depois de o ex-presidente ter sido forçado a desistir das eleições presidenciais dos EUA de 2024 devido a preocupações com a sua saúde e idade. Ele foi a pessoa mais velha a ocupar o cargo na história dos EUA.

Biden, então candidato democrata que concorria à reeleição, enfrentou crescentes críticas ao seu mau desempenho num debate televisionado em junho contra republicano e atual presidente Donald Trump.

Ele foi substituído na chapa democrata pela sua vice-presidente Kamala Harris

O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens nos EUA, depois do câncer de pele, de acordo com a Cleveland Clinic.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) afirmam que 13 em cada 100 homens desenvolverão câncer de próstata em algum momento das suas vidas.

A idade é o fator de risco mais comum, segundo o CDC.

Biden se afastou em grande parte da vida pública desde que deixou a Casa Branca e fez poucas aparições públicas.

O ex-presidente fez um discurso de abertura em abril numa conferência em Chicago organizada por um grupo de defesa dos direitos das pessoas com deficiência com sede nos EUA.

Em maio, ele concedeu uma entrevista à BBC –— a sua primeira desde que deixou a Casa Branca — onde admitiu que a decisão de se retirar da corrida de 2024 foi "difícil".

Biden tem enfrentado questões sobre o estado da sua saúde nos últimos meses.

Numa aparição no programa de TV The View, também em maio, Biden negou as alegações de que teria sofrido declínio cognitivo no seu último ano na Casa Branca. "Não há nada que sustente isso", disse ele.