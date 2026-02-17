Mundo

Jejum intermitente pode ter pouco impacto na perda de peso, aponta estudo: 'Evidências não justificam entusiasmo que vemos nas redes'

Análise que se debruçou sobre os dados de 22 estudos já publicados apontou que prática "pode ​​fazer pouca ou nenhuma diferença na perda de peso e na qualidade de vida".

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 12:12

null Crédito: Getty Images

Um estudo amplo que analisou os resultados de diversas pesquisas apontou que o jejum intermitente pode não ter os efeitos esperados por pessoas com sobrepeso ou obesidade que adotam a prática com o objetivo de emagrecer.

O jejum intermitente é uma abordagem relativamente nova para perder peso e ganhou popularidade nos últimos anos. Ela pode se apresentar de diferentes formas: com alimentação apenas durante um período determinado a cada dia, com jejum em determinados dias da semana ou alternância entre dias de alimentação normal e dias de alimentação bastante reduzida.

Um exemplo é a "dieta 5:2", que prevê a redução significativa da ingestão calórica em dois dias não consecutivos durante a semana.

A análise se debruçou sobre os dados de 22 estudos já publicados, com quase 2.000 participantes ao todo, conduzidos com o objetivo de verificar se o jejum intermitente de curto prazo (durante um período de até 12 meses) era mais eficaz para ajudar adultos a perder peso do que as recomendações padrão sobre dieta e alimentação saudável ou a ausência de qualquer recomendação.

A principal conclusão foi de que o jejum intermitente "pode ​​fazer pouca ou nenhuma diferença na perda de peso e na qualidade de vida" quando comparado à conduta focada nas orientações tradicionais sobre dietas, com recomendações, por exemplo, para reduzir a ingestão de calorias e adotar uma alimentação mais saudável.

Os autores ressaltaram que é possível que o jejum intermitente ajude a melhorar a saúde geral por meio de mudanças benéficas em algumas funções corporais, mas que esse efeito ainda não é claro e, portanto, ainda são necessárias evidências científicas mais robustas para corroborar essa hipótese.

Análise apontou que jejum não fez diferença quando comparado a práticas tradicionais como redução da ingestão de calorias e alimentação saudável Crédito: Getty Images

Luis Garegnani, autor principal do estudo de revisão e pesquisador do Hospital Universitário Italiano de Buenos Aires, disse estar preocupado com a atenção que o jejum intermitente vem recebendo na internet.

"O jejum intermitente pode ser uma opção razoável para algumas pessoas, mas as evidências atuais não justificam o entusiasmo que vemos nas redes sociais", afirmou.

Os pesquisadores também pontuam, por outro lado, que cada pessoa é diferente e que algumas podem se beneficiar da prática, como destacou Eva Madrid, autora sênior da pesquisa: "Os médicos precisarão adotar uma abordagem individualizada ao aconselhar um adulto com sobrepeso sobre a perda de peso".

Os cientistas afirmam ter razoável nível de confiança em seus achados e sinalizaram uma série de fragilidades nos estudos que analisaram.

A maioria deles, por exemplo, ​​não utilizou os métodos mais robustos de pesquisa e incluiu um número reduzido de participantes, o que diminui a relevância estatística dos resultados e sua possibilidade de generalização.

Publicado na Cochrane Database of Systematic Reviews, o trabalho afirma que são necessárias mais pesquisas para analisar o impacto do jejum intermitente em outros aspectos da saúde, como a situação do diabetes tipo 2 e outras doenças subjacentes.

Também aponta que existem muitos tipos diferentes de jejum intermitente e que são necessários mais detalhes sobre como eles podem afetar homens e mulheres separadamente, além de pessoas com diferentes índices de massa corporal (IMC) e de diferentes países.

Os estudos incluídos na revisão foram realizados na Europa, na América do Norte, na China, na Austrália e na América do Sul.

'Desalinhamento entre percepção pública e evidências científicas'

Baptiste Leurent, professor associado de estatística médica no University College London, afirmou que, em conjunto, os estudos individuais "indicam claramente que o jejum intermitente oferece poucos benefícios".

"Este é mais um exemplo de desalinhamento entre a percepção pública e as evidências científicas", acrescentou.

Keith Frayn, professor emérito de metabolismo humano na Universidade de Oxford, pontuou que o jejum intermitente tem sido amplamente promovido como um meio de perder peso, frequentemente com base na alegação de que possui "efeitos especiais no metabolismo".

"Este estudo mostra que tais alegações podem ter pouca relevância", disse ele, acrescentando que não existem "soluções rápidas" para pessoas com sobrepeso ou obesidade além da redução da ingestão de calorias.

É amplamente aceito que muitas pessoas consideram o jejum intermitente uma boa maneira de evitar o ganho de peso, embora esse aspecto não tenha sido objeto de pesquisa no estudo de revisão.

Por ajudar as pessoas a comerem menos, a prática também tem sido associada à redução do colesterol e do açúcar no sangue, além de melhorar a saúde intestinal.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta