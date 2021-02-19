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Johnson & Johnson

J&J pede que OMS inclua vacina contra Covid-19 em lista emergencial

Vacina da J&J é aplicada em dose única e pode ser armazenada em geladeiras comuns, o que representa vantagem competitiva em países com infraestrutura de saúde mais fraca
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

19 fev 2021 às 17:11

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 17:11

A Johnson & Johnson (J&J ) informou nesta sexta-feira (19) que encaminhou dados à Organização Mundial da Saúde (OMS) pedindo a inclusão de sua vacina contra Covid-19 em uma lista de uso emergencial, o que permitiria acesso mais amplo ao imunizante de dose única.
Segundo a J&J, a inclusão em uma lista de uso emergencial é um pré-requisito para o suprimento de vacinas para o Covax, programa de vacinas coliderado pela OMS que almeja entregar doses a países pobres e de renda média.
A vacina da J&J é administrada em apenas uma dose e pode ser armazenada à temperatura de geladeiras normais, uma grande vantagem competitiva em países com infraestrutura de saúde relativamente mais fraca.
O imunizante está sendo analisado pela Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA), e uma comissão de especialistas desta entidade deve debater a autorização de seu uso emergencial na semana que vem.
A vacina está sendo distribuída na África do Sul, país onde ocorre sua primeira utilização fora de um grande teste clínico.
No mês passado, a J&J disse que a vacina se mostrou 66% eficaz na prevenção de covid-19 em um grande teste global de estágio avançado com múltiplas variantes do coronavírus. O nível de proteção variou: 72% nos Estados Unidos; 66% na América Latina; e 57% na África do Sul.
De acordo com a empresa, os dados entregues à OMS incluem resultados do teste de estágio avançado.
Em dezembro, a J&J fechou um acordo de apoio ao Covax.

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