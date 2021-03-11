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Imunização

J&J começará a entregar vacinas contra Covid à UE na 2ª metade de abril

A empresa celebra o fato de que sua vacina recebeu autorização para uso emergencial da União Europeia nesta quinta-feira, para pessoas a partir de 18 anos.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 mar 2021 às 14:10

Publicado em 11 de Março de 2021 às 14:10

Vacina da Pfizer é a primeira a obter registro definitivo no Brasil
Vacina da Pfizer é a primeira a obter registro definitivo no Brasil Crédito: Pfizer Brasil
A Johnson & Johnson afirma que começará a realizar entregas de sua vacina contra a Covid-19 na segunda metade de abril. A empresa afirma em comunicado que está comprometida a entregar 200 milhões de doses do imunizante ao bloco e também para Noruega e Islândia, somando-se tudo, no ano atual.
A J&J celebra o fato de que sua vacina recebeu autorização para uso emergencial da União Europeia nesta quinta-feira, para pessoas a partir de 18 anos.
O imunizante é desenvolvido pelo braço farmacêutico da empresa, a Janssen.
A companhia lembra que, nos testes de fase 3, a vacina demonstrou 67% de redução dos casos de doenças com sintomas da covid-19 nos participantes que receberam o imunizante, em comparação com o grupo que tomou um placebo.
A vacina é ainda 85% eficaz na prevenção de casos mais graves em todas as regiões estudadas e mostra proteção contra hospitalização e morte relacionadas à doença a partir de 28 dias após a vacinação, diz a empresa.

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