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Relações Exteriores

Itamaraty lamenta críticas dos EUA após Bolsonaro falar em solidariedade à Rússia

A porta-voz da Casa Branca foi questionada sobre a declaração do líder brasileiro e disse que "talvez o Brasil esteja do outro lado de onde está a maioria da comunidade global"

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 13:05

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 fev 2022 às 13:05
Moscou - Os presidentes da República do Brasil, Jair Bolsonaro, e da Federação Russa, Vladmir Putin, durante declaração à Imprensa
Os presidentes da República do Brasil, Jair Bolsonaro, e da Federação Russa, Vladmir Putin, durante declaração à Imprensa Crédito: Alan Santos/PR
O Ministério das Relações Exteriores (MRE) do Brasil lamentou a fala da porta-voz da Casa Branca, Jan Psaki, que comentou a manifestação de solidariedade do presidente Jair Bolsonaro ao seu par russo, Vladimir Putin, durante visita nesta semana ao país.
Em nota emitida na manhã deste sábado (19), a pasta afirmou que o posicionamento da autoridade americana é uma extrapolação da fala de Bolsonaro, que não é "construtiva nem útil". Na sexta, Psaki foi questionada sobre a declaração do líder brasileiro e disse que "talvez o Brasil esteja do outro lado de onde está a maioria da comunidade global".
"As posições do Brasil sobre a situação da Ucrânia são claras, públicas e foram transmitidas em repetidas ocasiões às autoridades dos países amigos e manifestadas no âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU)", apontou a nota do Itamaraty.
Itamaraty lamenta críticas dos EUA após Bolsonaro falar em solidariedade à Rússia
Itamaraty lamenta críticas dos EUA após Bolsonaro falar em solidariedade à Rússia Crédito: Reprodução | Ministério das Relações Exteriores

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