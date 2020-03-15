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Covid-19

Itália registra 368 mortes relacionadas a coronavírus em 24 horas

País registrou 368 novas mortes neste domingo (15). O número de casos positivos aumentou para 24.747, com 3.590 novos casos

Publicado em 15 de Março de 2020 às 18:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2020 às 18:53
Trabalhadores com vestimentas de proteção desinfetam a área em frente à principal estação ferroviária Centrale, em Milão, na Itália Crédito: Claudio Furlan
A Itália registrou 368 mortes relacionadas ao novo coronavírus em 24 horas, o que aumenta o número de vítimas fatais a 1.809 no país, segundo dados divulgados neste domingo (15) pela Defesa Civil.
O número de infectados também aumentou, com 3.509 novos casos em 24 horas, elevando o total a quase 25 mil. A região de Milão, na Lombardia (norte), continua sendo a mais afetada, com 1.218 mortos e 13.272 casos.

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Número de casos confirmados de coronavírus no Brasil sobe para 176

As medidas de confinamento entraram em vigor na região de Milão há uma semana. Em seguida, foram ampliadas a todo o país, o que, segundo o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, deverá dar resultado em duas semanas.
Autoridades da Lombardia expressaram preocupação com a capacidade dos hospitais de lidar com a pandemia. "As cifras seguem aumentando. Em breve, chegaremos ao ponto em que não teremos mais leitos de UTI", advertiu neste domingo o governador da Lombardia, Attilio Fontana, em entrevista ao canal Sky TG24.

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