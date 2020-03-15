Itália registra 368 mortes relacionadas a coronavírus em 24 horas

Trabalhadores com vestimentas de proteção desinfetam a área em frente à principal estação ferroviária Centrale, em Milão, na Itália Crédito: Claudio Furlan

A Itália registrou 368 mortes relacionadas ao novo coronavírus em 24 horas, o que aumenta o número de vítimas fatais a 1.809 no país, segundo dados divulgados neste domingo (15) pela Defesa Civil.

O número de infectados também aumentou, com 3.509 novos casos em 24 horas, elevando o total a quase 25 mil. A região de Milão, na Lombardia (norte), continua sendo a mais afetada, com 1.218 mortos e 13.272 casos.

Veja Também Número de casos confirmados de coronavírus no Brasil sobe para 176

As medidas de confinamento entraram em vigor na região de Milão há uma semana. Em seguida, foram ampliadas a todo o país, o que, segundo o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, deverá dar resultado em duas semanas.