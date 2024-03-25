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  • 'Israel não vai cessar-fogo', diz ministro israelense após decisão da ONU
Embate

'Israel não vai cessar-fogo', diz ministro israelense após decisão da ONU

O ministro das Relações Exteriores israelense se pronunciou e negou que Israel irá atender a decisão de cessar-fogo imediato da ONU (Organização das Nações Unidas).

Publicado em 25 de Março de 2024 às 14:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mar 2024 às 14:56
Israel Katz afirmou que o Estado de Israel não cessará o fogo. O ministro publicou o posicionamento hoje no X (Antigo Twitter).
Casa onde morou a bebê capixaba na Cidade de Gaza foi bombardeada
Casa bombardeada na Cidade de Gaza  Crédito: Arquivo pessoal
Ele ainda disse que as Forças de Defesa de Israel continuarão atuando até que o último refém volte para casa. ''Destruiremos o Hamas e continuaremos a lutar até que o último dos raptados regresse a casa.''
Segundo o governo israelense, o cessar-fogo "prejudica" esforços para libertação de reféns e traz esperanças ao Hamas. "Isto dá ao Hamas esperança de que a pressão internacional lhe permitirá obter um cessar-fogo sem a libertação dos nossos reféns", disse o comunicado do gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.
Israel também criticou os Estados Unidos por se abster da votação no Conselho de Segurança. O primeiro-ministro acusou a Casa Branca de abandonar sua "posição de princípio".

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