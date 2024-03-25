'Israel não vai cessar-fogo', diz ministro israelense após decisão da ONU

Israel Katz afirmou que o Estado de Israel não cessará o fogo. O ministro publicou o posicionamento hoje no X (Antigo Twitter).

Casa bombardeada na Cidade de Gaza Crédito: Arquivo pessoal

Ele ainda disse que as Forças de Defesa de Israel continuarão atuando até que o último refém volte para casa. ''Destruiremos o Hamas e continuaremos a lutar até que o último dos raptados regresse a casa.''

Segundo o governo israelense, o cessar-fogo "prejudica" esforços para libertação de reféns e traz esperanças ao Hamas. "Isto dá ao Hamas esperança de que a pressão internacional lhe permitirá obter um cessar-fogo sem a libertação dos nossos reféns", disse o comunicado do gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.