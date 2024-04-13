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Alerta máximo

Israel diz que Irã lançou drones em direção ao território israelense

Autoridades israelenses consideravam que ataque iraniano era iminente após governo do Irã prometer responder ao bombardeio israelense na embaixada do Irã na Síria
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 abr 2024 às 18:29

Publicado em 13 de Abril de 2024 às 18:29

O Irã lançou uma série de drones em direção a Israel no período da tarde (de Brasília) deste sábado (13), informaram autoridades da Defesa israelense nas redes sociais. Os veículos não tripulados podem demorar algumas horas até chegar aos destinos, mas as Forças Armadas de Israel estão em "alerta máximo" para qualquer ameaça.
Porta-voz do Exército israelense para a imprensa árabe, Avichay Adraee assegurou que os militares estão implementando medidas previamente planejadas para esse tipo de situação.
As ações incluem a suspensão de serviços de GPS em regiões do país. "Estamos monitorando a ameaça no espaço aéreo", reiterou em comunicado.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu Crédito: Alan Santos/PR
Mais cedo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país tem se preparado para um ataque do Irã há anos, mas principalmente nas última semanas. Em vídeo publicado nas redes sociais, o premiê assegurou que o sistema de defesa está a postos para qualquer cenário que eventualmente surgir.
Netanyahu reforçou o compromisso em responder a ações que prejudiquem os israelenses. "Nos defenderemos de qualquer ameaça e o faremos com frieza e determinação", assegurou ele, que ainda pediu que os cidadãos mantenham a calma.
O líder político também aproveitou para agradecer Estados Unidos, Reino Unido e França pelo apoio que têm demonstrado nos últimos dias.
Segundo múltiplos veículos da imprensa internacional, uma ofensiva do Irã já era esperada, em retaliação por uma investida que destruiu o consulado iraniano em Damasco, na Síria.
A Casa Branca confirmou que o Irã iniciou um ataque aéreo contra Israel e disse esperar que a investida se desenrole ao longo de algumas horas. Em comunicado, a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Adrienne Watson, reforçou o compromisso de Washington em apoiar o povo israelense e a defesa do aliado contra as ameaças do Irã.
Segundo Watson, o presidente norte-americano, Joe Biden, está sendo constantemente atualizado sobre a questão por sua equipe de segurança e fará reuniões na Casa Branca nesta tarde. "O Presidente Biden tem sido claro: o nosso apoio à segurança de Israel é inflexível", destacou.

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