Israel confirma que soldados atiraram contra o carro em que palestina de 5 anos foi morta e abre investigação

Além da investigação criminal sobre a morte de Hind, de seus familiares e dos paramédicos, as IDF também afirmou que investigaria a morte de 15 palestinos, depois que uma unidade israelense abriu fogo contra ambulâncias, um caminhão de bombeiros e um veículo identificado da ONU na região de Tal al-Sultan, em Rafah, no sul de Gaza, durante uma operação de emergência na manhã de 23 de março de 2025.