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Bodyboarding

Capixaba Luna Hardman avança à semifinal nas Maldivas como única brasileira na disputa pelo título

Aos 20 anos, atleta enfrenta a japonesa Namika Yamashita nesta quinta-feira (20) e, se vencer, disputa a final do Maldives Pro no mesmo dia

Publicado em 19 de Agosto de 2026 às 18:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 ago 2026 às 18:22
Luna Hardman
Luna Hardman Divulgação

A capixaba Luna Hardman avançou à semifinal do Maldives Pro, etapa de abertura do Circuito Mundial Feminino de Bodyboarding 2026, e é a única brasileira ainda na disputa pelo título nas Maldivas. Aos 20 anos, a atleta entra no mar nesta quinta-feira (20) para enfrentar a japonesa Namika Yamashita, nas ondas de Cokes, em Thulusdhoo.


Em sua primeira temporada completa na categoria profissional, Luna vem construindo uma sequência de bons resultados e chega à reta decisiva da competição entre as quatro atletas que seguem na disputa. Caso vença a semifinal, a capixaba volta ao mar no mesmo dia para disputar o título da etapa.


“Estou muito feliz por ser a única brasileira representando o Brasil. Amanhã é o dia das finais e, se tudo der certo, vou competir a semifinal e a final. Estou com boas expectativas porque consegui me conectar com esse mar, com essa onda que eu gosto muito. Estou encontrando o momento certo nas baterias e espero continuar assim. Quero agradecer toda a torcida do Brasil, que está em peso acompanhando essa etapa”, afirmou a atleta.


O Maldives Pro marca o início da temporada feminina do Circuito Mundial de 2026. Depois da passagem pelas Maldivas, o calendário segue para Portugal e, em setembro, chega ao Espírito Santo para uma das etapas decisivas da temporada. A Serra receberá o ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro, competição que deve reunir grandes nomes da modalidade, entre eles a própria Luna, que tenta iniciar o circuito com um título.


Pentacampeã mundial, a também capixaba Neymara Carvalho encerrou sua participação no Maldives Pro na quinta colocação. A atleta, no entanto, segue na briga pelo ranking da temporada e agora torce pela compatriota na disputa pelo título da etapa.

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