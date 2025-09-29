Israel concorda com novo plano de paz para Gaza proposto pelos EUA, mas adesão do Hamas é incógnita

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 16:33
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, concordou com um plano de paz proposto pelo governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.
Ambos mandatários se reuniram nesta segunda-feira (29/09) na Casa Branca.
Trump afirmou que um acordo está "muito próximo".
Mas o grupo palestino Hamas, contra quem Israel está lutando em Gaza, afirmou não ter recebido a proposta formalmente.
Trump disse que Netanyahu terá o apoio dos EUA para "fazer o que for preciso" para "destruir" o Hamas se o grupo não concordar com o plano.
O plano proposto pelos EUA tem 20 pontos e inclui um "conselho de paz" para supervisionar sua implementação, liderado por Trump.
*Com informações de Brandon Livesay em Nova York e Andre Rhoden-Paul em Londres
