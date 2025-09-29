Home
Israel concorda com novo plano de paz para Gaza proposto pelos EUA, mas adesão do Hamas é incógnita

Donald Trump disse que Israel terá o apoio dos EUA para 'fazer o que for preciso' para 'destruir' o Hamas se o grupo não concordar com o plano

Mariana Alvim*

BBC News Brasil

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 16:33

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, concordou com um plano de paz proposto pelo governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

Ambos mandatários se reuniram nesta segunda-feira (29/09) na Casa Branca.

Trump afirmou que um acordo está "muito próximo".

Mas o grupo palestino Hamas, contra quem Israel está lutando em Gaza, afirmou não ter recebido a proposta formalmente.

Trump disse que Netanyahu terá o apoio dos EUA para "fazer o que for preciso" para "destruir" o Hamas se o grupo não concordar com o plano.

O plano proposto pelos EUA tem 20 pontos e inclui um "conselho de paz" para supervisionar sua implementação, liderado por Trump.

*Com informações de Brandon Livesay em Nova York e Andre Rhoden-Paul em Londres

