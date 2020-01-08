Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Iranianos e canadenses eram maioria em avião que caiu em Teerã
Queda do Boeing

Iranianos e canadenses eram maioria em avião que caiu em Teerã

A aeronave voaria do aeroporto Imam Khomeini para Kiev, capital da Ucrânia, e a maioria dos passageiros faria apenas escala em Kiev

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 10:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 10:15
Equipes de resgate passam pelos corpos das vítimas no local do acidente com um Boeing 737-800 no Irã Crédito: Ebrahim Noroozi/ Associated Press
O ministro de relações exteriores da Ucrânia, Vadim Prystaiko, informou nesta quarta-feira (08), que passageiros de sete países morreram no acidente aéreo com o Boeing 737 que caiu logo após decolar do aeroporto de Teerã, no Irã. Ninguém sobreviveu.
A maioria das vítimas é iraniana - 82 mortos; 63 canadenses e 11 ucranianos - 9 destes, membros da tripulação - estavam no voo, além de 10 passageiros da Suécia, quatro do Afeganistão, três da Inglaterra e três da Alemanha.
A aeronave voaria do aeroporto Imam Khomeini para Kiev, capital da Ucrânia, e a maioria dos passageiros faria apenas escala em Kiev.
A explicação para o expressivo número de passageiros canadenses é que o voo passando por Kiev é uma das formas mais baratas de se deslocar entre Teerã e Toronto, que tem uma grande comunidade iraniana, de acordo com o jornal canadense The Globe And Mail.

Veja Também

Empresas redirecionam voos para evitar espaço aéreo no Oriente Médio

Air France suspende voos no espaço aéreo de Irã e Iraque

EUA pedem a americanos no Brasil 'cuidado extra' por tensão com Irã

O avião pertencia à companhia ucraniana UIA, que suspendeu indefinidamente todos os voos a Teerã depois do acidente. "Era uma de nossas melhores aeronaves, com uma incrível e confiável tripulação", afirmou o presidente da UIA, Yevhen Dykhne logo após o acidente.
Hassan Razaeifar, que chefia um comitê de investigação de acidentes aéreos no Irã, disse que aparentemente o piloto não conseguiu se comunicar com os controladores de voo em Teerã nos últimos momentos do voo. Ele não deu mais detalhes. Autoridades ucranianas ofereceram ajuda nas investigações.
"Estamos preparando um grupo de especialistas para ajudar nas operações de busca e investigação da causa do acidente", disse o primeiro-ministro ucraniano Oleksiy Honcharuk. O presidente ucraniano Volodmir Zelenski cancelou sua agenda e o porta-voz do parlamento ucraniano, Dmytrio Razumkov, disse em nota que o país se esforçará para "estabelecer a causa do acidente e providenciar toda a ajuda necessária às famílias das vítimas". Fonte: Associated Press.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 120 milhões
Duas apostas do ES batem na trave e prêmio da Mega-Sena fica acumulado
Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA
Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados