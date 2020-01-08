Iranianos e canadenses eram maioria em avião que caiu em Teerã

Equipes de resgate passam pelos corpos das vítimas no local do acidente com um Boeing 737-800 no Irã Crédito: Ebrahim Noroozi/ Associated Press

O ministro de relações exteriores da Ucrânia, Vadim Prystaiko, informou nesta quarta-feira (08), que passageiros de sete países morreram no acidente aéreo com o Boeing 737 que caiu logo após decolar do aeroporto de Teerã, no Irã . Ninguém sobreviveu.

A maioria das vítimas é iraniana - 82 mortos; 63 canadenses e 11 ucranianos - 9 destes, membros da tripulação - estavam no voo, além de 10 passageiros da Suécia, quatro do Afeganistão, três da Inglaterra e três da Alemanha.

A aeronave voaria do aeroporto Imam Khomeini para Kiev, capital da Ucrânia, e a maioria dos passageiros faria apenas escala em Kiev.

A explicação para o expressivo número de passageiros canadenses é que o voo passando por Kiev é uma das formas mais baratas de se deslocar entre Teerã e Toronto, que tem uma grande comunidade iraniana, de acordo com o jornal canadense The Globe And Mail.

O avião pertencia à companhia ucraniana UIA, que suspendeu indefinidamente todos os voos a Teerã depois do acidente. "Era uma de nossas melhores aeronaves, com uma incrível e confiável tripulação", afirmou o presidente da UIA, Yevhen Dykhne logo após o acidente.

Hassan Razaeifar, que chefia um comitê de investigação de acidentes aéreos no Irã, disse que aparentemente o piloto não conseguiu se comunicar com os controladores de voo em Teerã nos últimos momentos do voo. Ele não deu mais detalhes. Autoridades ucranianas ofereceram ajuda nas investigações.