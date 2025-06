Mundo

Inovações do Mundial de Clubes da Fifa foram boas ou ruins?

Várias novidades foram incorporadas no campeonato e têm dado o que falar entre torcedores e analistas de futebol

Publicado em 24 de junho de 2025 às 16:39

Inovações no Mundial do Clubes, como a cerimônia de entrada dos jogadores em campo, têm chamado atenção Crédito: Getty Images

Quer você goste ou não, há várias novidades na Copa do Mundo de Clubes Fifa.>

Desde a forma como os jogadores entram em campo até a regra dos oitos segundos para os goleiros, o novo formato com 32 times já está dando o que falar. >

Mas, afinal, quais são essas novas ideias que a Fifa colocou em prática? Elas estão funcionando? >

Entrada dos jogadores

No Mundial de Clubes da Fifa, os jogadores titulares entram em campo um a um, com uma apresentação individual antes de cada jogo. >

>

O repórter Shamoon Hafez, que está cobrindo o campeonato, disse que essa é a inovação mais notada até agora, principalmente por causa do tempo que leva. >

O meio-campista do Chelsea, Romeo Lavia, gostou da ideia. "Acho que é algo especial e novo para a gente. Eu curti. Por que não levar isso para a Premier League? Tem um quê de show, né? Eu curto bastante. A única diferença é que [se fosse na Premier League] a gente ia acabar sentindo um pouco de frio, porque depois que você entra, tem que esperar os outros jogadores.">

A novidade tem sido criticada por torcedores, já que acaba deixando a cerimônia pré-jogo mais longa, e várias partidas do Mundial de Clubes têm começado com atraso por isso. >

Jogadores entram individualmente no campo durante as partidas do Mundial de Clubes Crédito: ISI Photos via Getty Image

Câmera do árbitro

A câmera do árbitro, que fica presa ao corpo dele, mostra imagens ao vivo antes do jogo, no túnel, durante o aquecimento e no cara ou coroa. >

Diferente do que acontece no rúgbi, nada é mostrado ao vivo durante o jogo — embora os lances do gol ou jogadas bonitas possam ser exibidas depois, com um pequeno atraso — e qualquer polêmica ou uma lesão, por exemplo, não é exibida.>

As imagens ficam disponíveis para o assistente de vídeo do árbitro (VAR), mas esse não é o objetivo principal da inovação. >

A filmagem do lance que levou o zagueiro do Manchester City, Rico Lewis, a ser expulso durante a partida de estreia contra o Wydad Casablanca foi transmitida, mas o cartão vermelho já havia sido mostrado. >

O ex-árbitro internacional Pierluigi Collina disse que a tecnologia tem mais um propósito de entretenimento do que arbitragem. >

Segundo ele, a ideia da Fifa é mostra o jogo por um ângulo único e "melhorar a narrativa" da transmissão. >

Árbitros ficam com câmeras presas ao corpo durante as partidas do Mundial de Clubes Crédito: Kevin C. Cox/Getty Image

Regra de oito segundos para os goleiros

O goleiro do Al Hilal, Yassine Bounou, foi punido por segurar a bola por mais de oito segundos Crédito: Getty Images

"É muito drama", disse o comentarista da DAZN Michael Brown quando o goleiro do Al Hilal, Yassine Bounou, se tornou o segundo goleiro a conceder um escanteio por segurar a bola por mais de oito segundos.>

O lance aconteceu nos 96 minutos do empate em 1 a 1 entre o clube saudita e o Real Madrid — e poderia ter custado caro. >

O Mundial de Clubes está entre os campeonatos de verão em que a nova regra dos outos segundos para goleiros está sendo testada pela primeira vez. >

Segundo as regras do Conselho da Associação Internacional de Futebol (Ifab, na sigla em inglês), "um escanteio será concedido se o goleiro, dentro da área de pênalti, controlar a bola com as mãos/braços por mais de oito segundos antes de soltá-la. O árbitro decide quanto o goleiro tem o controle da bola e começa a contar os oito segundos, sinalizando com a mão levantada os últimos cinco segundos".>

O goleiro do Mamelodi Sundowns, Ronwen Williams, foi o primeiro a ser penalizado com essa nova regra, nos 10 minutos finais da vitória por 1 a 0 sobre o Ulsan Hyundai.>

A regra também está em vigor no Campeonato Europeu Sub-21, mas, por enquanto, ninguém foi punido. >

Replays do VAR exibidos no estádio

VAR sendo mostrado na tela durante o jogo entre Real Madrid e Al Hilal Crédito: Getty Images

Assim como em campeonatos anteriores da Fifa, o árbitro em campo comunicará as decisões do VAR — e os motivos delas — para os torcedores no estádio. >

Mas, pela primeira vez, torcedores que estão no estádio podem ver os mesmos replays que os árbitros usam para fazer as análises.>

Contudo, as conversas entre o árbitro e a cabine do VAR não são mostradas. >

Collina pediu paciência para aqueles que não conseguem entender por que o futebol ainda não implementou de forma mais ampla algo que já ocorre no rúgbi ou em todos os principais esportes americanos. >

"Eu não posso dizer se algo a mais vai ser incorporado no futuro. Mas nós precisamos fazer isso quando tivermos certeza que não afetará o processo de decisão.">

Impedimento semiautomático aprimorado

Impedimento semiautomático em uso durante o empate sem gols do Al Ahly com o Inter e Miami Crédito: Getty Images

Os árbitros estão usando uma tecnologia de impedimento semiautomático acelerada que os avisa para interromper o jogo imediatamente quando um jogador que está a mais de 10 centímetros na posição de impedimento toca na bola. >

O objetivo é reduzir atrasos desnecessários. >

Os assistentes do árbitro receberão uma notificação na hora sem precisar esperar pela tecnologia checar as posições e distâncias — como no caso dos sistemas de impedimento semiautomáticos usados na maioria das competições de futebol. >

Essa versão começou a ser usada na Premier League em 12 de abril.>

A introdução de um sistema de impedimento semiautomático aprimorado aconteceu após o atacante do Nottingham Forest, Taiwo Awoniyi, sofrer uma grave lesão abdominal contra o Leicester City. >

O nigeriano bateu na trave após o jogo ter sido autorizado a prosseguir, apesar da posição de impedimento de um jogador.>

Prêmio 'craque do jogo'

Estevão, do Palmeiras, recebeu o prêmio de melhor jogador na partida do Palmeiras contra o Porto, que ficou 0 a 0 Crédito: Getty Images

O prêmio Superior Player of the Match, ou "craque do jogo" em português, é dado ao melhor jogador de cada partida e é decidido por meio do voto popular. >

A votação fica aberta entre os minutos 60 e 88 do jogo, por meio do aplicativo FIFA+. >

Até agora, alguns dos vencedores do prêmio foram Estevão (Palmeiras) Igor Jesus (Botafogo), Michael Olise (Bayern Munich), Vitinha (Paris Saint-Germain), Pedro Neto (Chelsea) e Phil Foden (Manchester City).>

O termo Man of the Match (Homem da partida, na tradução livre para o português) foi substituído por Player of the Match (Jogador da partida) na Copa do Mundo de 2022.>

No primeiro jogo do Mundial, entre Inter Miami e Al Ahly, que terminou em 0 a 0, o goleiro do Inter Miami, Oscar Ustari, foi o primeiro a receber o prêmio de melhor da partida. >

