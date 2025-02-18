Influenciador tem acesso exclusivo à área restrita das pirâmides do Egito; vídeo

BBC - Complexo de pirâmides de Gizé, no Egito Crédito: Getty Images

O influenciador MrBeast documentou uma caminhada inédita de 100 horas pelas pirâmides egípcias, inclusive por locais restritos, aos quais pouquíssimas pessoas já tiveram acesso. Considerado o maior youtuber do mundo, segundo ranking da Forbes do ano passado, James Stephen Donaldson, de 26 anos, se tornou um dos poucos a chegar ao topo da Grande Pirâmide de Quéops.

O projeto começou em dezembro de 2024, quando MrBeast anunciou por meio de suas redes sociais que havia obtido licenças especiais para explorar as pirâmides de Gizé. Essa autorização é extremamente difícil de ser obtida por conta das rígidas regulamentações do governo egípcio.

No caso dele, foi permitido o acesso não apenas às pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, mas também a áreas arqueológicas fechadas ao público. Em poucas horas, o vídeo com conteúdo exclusivo ultrapassou o marco de 70 milhões de visualizações.

Mr. Beast é um influenciador de viagem conhecido mundialmente e teve acesso a áreas restritas das pirâmides Crédito: Reprodução/Instagram

MrBeast fez a visita inédita às pirâmides acompanhado por sua equipe e também por especialistas em história egípcia, entre eles o ex-ministro de Antiguidades Zahi Hawass e o cineasta egípcio Ramy Romany. O grupo esteve em locais muito pouco conhecidos, como a câmara escondida sob a Esfinge e o túmulo de Osíris.