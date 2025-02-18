Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Influenciador tem acesso exclusivo à área restrita das pirâmides do Egito; vídeo
MrBeast

Influenciador tem acesso exclusivo à área restrita das pirâmides do Egito; vídeo

MrBeast conseguiu visitar o topo de Quéops, registrou o túmulo de Osíris e mostrou a câmara secreta sob a Esfinge

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 10:09

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 fev 2025 às 10:09
BBC - Complexo de pirâmides de Gizé, no Egito
BBC - Complexo de pirâmides de Gizé, no Egito Crédito: Getty Images
O influenciador MrBeast documentou uma caminhada inédita de 100 horas pelas pirâmides egípcias, inclusive por locais restritos, aos quais pouquíssimas pessoas já tiveram acesso. Considerado o maior youtuber do mundo, segundo ranking da Forbes do ano passado, James Stephen Donaldson, de 26 anos, se tornou um dos poucos a chegar ao topo da Grande Pirâmide de Quéops.
O projeto começou em dezembro de 2024, quando MrBeast anunciou por meio de suas redes sociais que havia obtido licenças especiais para explorar as pirâmides de Gizé. Essa autorização é extremamente difícil de ser obtida por conta das rígidas regulamentações do governo egípcio.
No caso dele, foi permitido o acesso não apenas às pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, mas também a áreas arqueológicas fechadas ao público. Em poucas horas, o vídeo com conteúdo exclusivo ultrapassou o marco de 70 milhões de visualizações.
Mmr. Beast
Mr. Beast é um influenciador de viagem conhecido mundialmente e teve acesso a áreas restritas das pirâmides Crédito: Reprodução/Instagram
MrBeast fez a visita inédita às pirâmides acompanhado por sua equipe e também por especialistas em história egípcia, entre eles o ex-ministro de Antiguidades Zahi Hawass e o cineasta egípcio Ramy Romany. O grupo esteve em locais muito pouco conhecidos, como a câmara escondida sob a Esfinge e o túmulo de Osíris.
Além disso, chegou ao topo da Grande Pirâmide de Quéops, depois de enfrentar uma revoada de morcegos que interrompeu provisoriamente a escalada. No topo da pirâmide, a equipe registrou uma inscrição esculpida em pedra, datada de 4.600 anos, onde se lê: "A equipe, amigos, de Quéops", o que, segundo os especialistas, seria uma assinatura dos trabalhadores que participaram da construção das pirâmides.

Veja Também

Passageiro de carro morre em acidente com carreta na BR 259 em Baixo Guandu

Como proteger crianças que são vítimas das próprias famílias?

Obra do Cais das Artes está atrasada e pode não terminar no prazo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Digital Influencer África
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF
Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados