Influenciador tem acesso exclusivo à área restrita das pirâmides do Egito; vídeo

O influenciador MrBeast documentou uma caminhada inédita de 100 horas pelas pirâmides egípcias, inclusive por locais restritos, aos quais pouquíssimas pessoas já tiveram acesso. Considerado o maior youtuber do mundo, segundo ranking da Forbes do ano passado, James Stephen Donaldson, de 26 anos, se tornou um dos poucos a chegar ao topo da Grande Pirâmide de Quéops.
O projeto começou em dezembro de 2024, quando MrBeast anunciou por meio de suas redes sociais que havia obtido licenças especiais para explorar as pirâmides de Gizé. Essa autorização é extremamente difícil de ser obtida por conta das rígidas regulamentações do governo egípcio.
No caso dele, foi permitido o acesso não apenas às pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, mas também a áreas arqueológicas fechadas ao público. Em poucas horas, o vídeo com conteúdo exclusivo ultrapassou o marco de 70 milhões de visualizações.
MrBeast fez a visita inédita às pirâmides acompanhado por sua equipe e também por especialistas em história egípcia, entre eles o ex-ministro de Antiguidades Zahi Hawass e o cineasta egípcio Ramy Romany. O grupo esteve em locais muito pouco conhecidos, como a câmara escondida sob a Esfinge e o túmulo de Osíris.
Além disso, chegou ao topo da Grande Pirâmide de Quéops, depois de enfrentar uma revoada de morcegos que interrompeu provisoriamente a escalada. No topo da pirâmide, a equipe registrou uma inscrição esculpida em pedra, datada de 4.600 anos, onde se lê: "A equipe, amigos, de Quéops", o que, segundo os especialistas, seria uma assinatura dos trabalhadores que participaram da construção das pirâmides.