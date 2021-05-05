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Pandemia

Índia registra novo recorde diário de mortes por Covid, com 3 780 óbitos

De acordo com a Universidade norte-americana Johns Hopkins, também foram confirmados 382 mil casos da doença nas últimas 24 horas no país

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 14:43

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mai 2021 às 14:43
Forte de Amber é uma fortaleza histórica localizada na cidade de Amber, Índia
Forte de Amber é uma fortaleza histórica localizada na cidade de Amber, Índia Crédito: dMz|Pixabay
A Índia registrou mais um recorde no número de mortes por covid-19, com 3.780 óbitos nesta quarta-feira (05). Também foram confirmados 382 mil casos da doença nas últimas 24 horas no país De acordo com a Universidade Johns Hopkins, desde o início da pandemia, a nação asiática totaliza 20.665.148 contaminações e 226.188 óbitos.
Na segunda-feira (03), a Índia ultrapassou o México e se tornou o terceiro país com mais mortes por covid-19 do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, em primeiro lugar, e do Brasil, na segunda posição. Na terça-feira (04), a nação passou dos 20 milhões de infectados, o segundo maior índice mundial.
Toda a delegação da Índia que visita Londres em agenda com o G7 esta semana foi forçada a se isolar, depois que vários deles testaram positivo para coronavírus, aponta o The Guardian Segundo o jornal, o grupo inteiro apresentou teste negativo antes de partir para o Reino Unido, mas outros testes realizados na chegada mostraram que dois membros foram infectados.
As reuniões entre os ministros indianos e autoridades do Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos, que iriam acontecer pessoalmente, foram canceladas e ocorrerão virtualmente.
Em meio a temores da nova onda de casos na Índia, países vizinhos cancelam voos e fecham fronteiras. A nação vizinha que parece ter sido mais atingida até o momento é o Nepal, que registrou três dias consecutivos de mais de 7 mil novas infecções, incluindo casos da variante indiana e britânica, aponta o Guardian.
O Nepal compartilha fronteira - fechada por um tempo durante a primeira onda da Índia no ano passado - com cinco Estados indianos, e um grande número de nepaleses vive e trabalha na Índia. Hoje, as autoridades prorrogaram o bloqueio em Kathmandu e distritos vizinhos por mais uma semana. Segundo monitoramento da Johns Hopkins, Nepal totaliza 359.610 casos e 3.475 óbitos desde o início da pandemia.
O Quênia também relatou casos de variante indiana da covid, afirmou o Ministério da Saúde do país. O ministério declarou na semana passada que o país estava suspendendo voos de e para a Índia.

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