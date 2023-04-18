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Na China

Incêndio em hospital em Pequim deixa 21 mortos

Serviços de socorro conseguiram retirar 71 pacientes do hospital; causa do incêndio é desconhecida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 abr 2023 às 15:47

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 15:47

Incêndio em hospital de Pequim deixou ao menos 21 mortos
Incêndio em hospital de Pequim deixou ao menos 21 mortos Crédito: Redes sociais
Um incêndio no hospital de Pequim nesta terça-feira (18) deixou ao menos 21 mortos. O balanço, informado pelo Beijing Daily, jornal oficial do Partido Comunista na capital da China, foi divulgado às 18h do horário local (7h do horário de Brasília), cinco horas após o início do incidente, às 13h (2h de Brasília).
Os serviços de socorro conseguiram retirar 71 pacientes do hospital Changfeng, localizado no bairro de Fengtai, no oeste da capital, nas duas horas seguintes.
As causas do incidente são desconhecidas. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado dos feridos.
Segundo o South China Morning Post, vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas sentadas em unidades de ar condicionado no exterior do prédio, enquanto outros se improvisavam cordas para escapar do prédio.

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