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Nove crianças

Incêndio em edifício residencial em Nova York deixa ao menos 19 mortos

Nove das vítimas eram crianças e há ainda dezenas de feridos; chamas começaram em um duplex nos segundo e terceiro andares de um prédio de 19 andares no bairro do Bronx
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jan 2022 às 18:34

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 18:34

Incêndio em prédio em Nova York deixou ao menos 19 mortos
Incêndio em prédio em Nova York deixou ao menos 19 mortos Crédito: Divulgação/New York City Fire Department
Um incêndio em um prédio residencial no bairro do Bronx, em Nova York, deixou pelo menos 19 mortos neste domingo (9). Nove das vítimas eram crianças. Há ainda dezenas de feridos.
Ao menos 200 bombeiros participaram da operação para apagar as chamas, que começaram em um dúplex situado nos segundo e terceiro andares de um prédio de apartamentos de 19 andares na rua 181, no coração do Bronx.
"Sabemos que há 19 pessoas confirmadas como mortas, além de várias outras em estado crítico", disse à emissora CNN o prefeito Eric Adams , que tomou posse no cargo há apenas uma semana.
Segundo imagens divulgadas pelo corpo de bombeiros no Twitter, as chamas cobertas por uma coluna de fumaça negra saíram por uma janela no segundo andar do edifício de tijolinhos marrons.
Nas imagens, também aparecem escadas de bombeiros alcançado andares superiores do prédio.

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