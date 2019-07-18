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Tragédia

Incêndio criminoso deixa 33 mortos no Japão

Outras 36 pessoas ficaram feridas; há suspeitas de que um homem de 41 anos tenha espalhado gasolina no estúdio de animação em Kyoto

Publicado em 

18 jul 2019 às 18:21

Publicado em 18 de Julho de 2019 às 18:21

Incêndio no estúdio de animação em Kyoto, no Japão Crédito: Reprodução | Twitter
O Corpo de Bombeiros de Kyoto confirmou que 33 pessoas morreram e que 36 ficaram feridas em razão de um ataque criminoso suspeito em um estúdio de animação em Kyoto.
Segundo a polícia, um homem espalhou o que aparentava ser gasolina dentro do estúdio Kyoto Animation e incendiou o prédio pouco depois das 10h30 desta quinta-feira (18). Foram necessárias aproximadamente cinco horas para combater as chamas.
As autoridades policiais informaram que cerca de 70 pessoas, empregados do estúdio na maioria, estavam no local quando o fogo teve início.
A polícia disse acreditar que o suspeito é um homem de 41 anos, de acordo com a carteira de motorista que ele portava. O suspeito foi detido e está sendo tratado em um hospital devido a ferimentos. Ao ser transportado para o hospital, o homem teria admitido que espalhou o líquido no estúdio de animação antes de colocar fogo no local.
Fontes investigativas mencionaram testemunhas segundo as quais o suspeito mandou que as pessoas morressem enquanto iniciava o incêndio.
As fontes disseram que vários objetos pontiagudos semelhantes a facas foram encontrados no local, mas elas não souberam informar se o material pertencia ao homem

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