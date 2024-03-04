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BBC News

Imagens raras da Coreia do Norte mostram adolescentes condenados a trabalhos forçados por ver séries de TV sul-coreanas

Jovens foram sentenciados por terem assistido K-dramas (séries de televisão sul-coreanas).

Publicado em 04 de Março de 2024 às 18:00

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

04 mar 2024 às 18:00
Imagens raras obtidas pela BBC Korean mostram a Coreia do Norte sentenciando publicamente dois adolescentes a 12 anos de trabalho árduo por assistirem a K-dramas (séries de televisão sul-coreanas).
As imagens, aparentemente gravadas em 2022, exibem dois rapazes de 16 anos algemados diante de centenas de estudantes em um estádio ao ar livre.
Também mostra oficiais fardados repreendendo os garotos por não "refletirem profundamente sobre seus erros".
O entretenimento sul-coreano, incluindo conteúdos de TV, é proibido na Coreia do Norte.
Apesar disso, alguns estão dispostos a correr o risco de punições severas para acessar K-dramas, que têm uma enorme audiência global.

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