Iate com piscina de 50 metros e toboáguas: imagens de satélite revelam o centro de lazer secreto de Kim Jong Un

O custo dos navios observados nas imagens de satélite é desconhecido. Mas iates de luxo comparáveis custam de dezenas de milhões até mais de 100 milhões de dólares (cerca de R$ 507 milhões). E o valor do iate de Kim chamado Princess, que é muito menor que o das imagens (ele tem 29 metros de comprimento), já foi estimado em cerca de US$ 7 milhões (R$ 35,5 milhões).