Homem se entrega após ter dito que tinha bomba em automóvel perto do Capitólio

Um homem que afirmou ter uma bomba em uma picape perto do Capitólio, em Washington, nos Estados Unidos, entregou-se às autoridades, após cerca de cinco horas de impasse nesta quinta-feira (19). Ele foi identificado como Floyd Ray Roseberry, de 49 anos.
O homem deixou o veículo e foi detido pouco depois das 14h30 (hora local).
O suspeito havia estacionado perto da biblioteca e disse à polícia que tinha a bomba na picape.
Um agente viu o que parecia ser um detonador na mão dele.
Vários prédios próximos chegaram a ser esvaziados, por causa da suspeita.
O Congresso está em recesso nesta semana, mas funcionários deixaram a área.
O suspeito não tinha uma demanda específica, além de querer falar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.