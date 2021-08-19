Homem se entrega após ter dito que tinha bomba em automóvel perto do Capitólio

Vista externa do Capitólio dos Estados Unidos, prédio que serve como centro legislativo do governo dos Estados Unidos Crédito: Charles Sholl/Brazil Photo Press/Folhapress

O homem deixou o veículo e foi detido pouco depois das 14h30 (hora local).

O suspeito havia estacionado perto da biblioteca e disse à polícia que tinha a bomba na picape.

Um agente viu o que parecia ser um detonador na mão dele.

Vários prédios próximos chegaram a ser esvaziados, por causa da suspeita.

O Congresso está em recesso nesta semana, mas funcionários deixaram a área.