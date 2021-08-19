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Estados Unidos

Homem se entrega após ter dito que tinha bomba em automóvel perto do Capitólio

Vários prédios próximos chegaram a ser esvaziados, por causa da suspeita; suspeito não tinha uma demanda específica, além de querer falar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 16:37

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 ago 2021 às 16:37
Vista externa do Capitólio dos Estados Unidos, prédio que serve como centro legislativo do governo dos Estados Unidos
Vista externa do Capitólio dos Estados Unidos, prédio que serve como centro legislativo do governo dos Estados Unidos Crédito: Charles Sholl/Brazil Photo Press/Folhapress
Um homem que afirmou ter uma bomba em uma picape perto do Capitólio, em Washington, nos Estados Unidos, entregou-se às autoridades, após cerca de cinco horas de impasse nesta quinta-feira (19). Ele foi identificado como Floyd Ray Roseberry, de 49 anos.
O homem deixou o veículo e foi detido pouco depois das 14h30 (hora local).
O suspeito havia estacionado perto da biblioteca e disse à polícia que tinha a bomba na picape.
Um agente viu o que parecia ser um detonador na mão dele.
Vários prédios próximos chegaram a ser esvaziados, por causa da suspeita.
O Congresso está em recesso nesta semana, mas funcionários deixaram a área.
O suspeito não tinha uma demanda específica, além de querer falar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

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