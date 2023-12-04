Homem mata 4 pessoas da mesma família e fere 2 policiais nos EUA

Um homem armado com faca matou quatro pessoas da mesma família, incluindo uma menina de 11 anos e um adolescente de 12, além de ferir dois policiais em uma residência em Nova York, nos EUA.

Polícia de Nova York: carro de polícia dos EUA. Crédito: Pixabay

O incidente foi inicialmente reportado como violência doméstica e dois policiais foram até o local, na manhã deste domingo (3). Eles foram atacados pelo suspeito quando chegaram ao endereço, no bairro do Queens.

O agressor, identificado como Courtney Gordon, 38, usou uma faca de cozinha para ferir um dos policiais no pescoço e no peito, e o outro, na cabeça. O suspeito acabou sendo morto pelos agentes, informou a ABC News.

Uma ligação para o 911 alertou sobre o ataque, descrevendo que o primo dela estava atacando membros da família.

O agressor supostamente incendiou um sofá na residência, impedindo inicialmente o acesso policial ao interior. O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio, permitindo que a polícia entrasse na residência.

Uma menina de 11 anos foi encontrada esfaqueada do lado de fora da casa e declarada morta no hospital. Três vítimas foram encontradas mortas em quartos da casa: um menino de 12 anos, uma mulher de 44 anos e um homem na faixa dos 30 anos.

Uma mulher de 61 anos foi encontrada em estado crítico e levada ao hospital. A polícia acredita que as vítimas e o agressor tinham laços familiares.