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Homem mata 4 pessoas da mesma família e fere 2 policiais nos EUA

O agressor usou uma faca de cozinha para ferir um dos policiais no pescoço e no peito, e o outro, na cabeça. O suspeito acabou sendo morto pelos agentes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 dez 2023 às 10:51

Publicado em 04 de Dezembro de 2023 às 10:51

Um homem armado com faca matou quatro pessoas da mesma família, incluindo uma menina de 11 anos e um adolescente de 12, além de ferir dois policiais em uma residência em Nova York, nos EUA.
Polícia de Nova York
Polícia de Nova York: carro de polícia dos EUA. Crédito: Pixabay
O incidente foi inicialmente reportado como violência doméstica e dois policiais foram até o local, na manhã deste domingo (3). Eles foram atacados pelo suspeito quando chegaram ao endereço, no bairro do Queens.
O agressor, identificado como Courtney Gordon, 38, usou uma faca de cozinha para ferir um dos policiais no pescoço e no peito, e o outro, na cabeça. O suspeito acabou sendo morto pelos agentes, informou a ABC News.
Uma ligação para o 911 alertou sobre o ataque, descrevendo que o primo dela estava atacando membros da família.
O agressor supostamente incendiou um sofá na residência, impedindo inicialmente o acesso policial ao interior. O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio, permitindo que a polícia entrasse na residência.
Uma menina de 11 anos foi encontrada esfaqueada do lado de fora da casa e declarada morta no hospital. Três vítimas foram encontradas mortas em quartos da casa: um menino de 12 anos, uma mulher de 44 anos e um homem na faixa dos 30 anos.
Uma mulher de 61 anos foi encontrada em estado crítico e levada ao hospital. A polícia acredita que as vítimas e o agressor tinham laços familiares.
Gordon tinha um histórico anterior de prisão, relacionado a um incidente de violência doméstica no Bronx. A motivação dos homicídios está sendo investigada.

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