Homem de 39 anos é primeira vítima fatal do coronavírus em Hong Kong

HKG - CHINA/CORONAVÍRUS/EPIDEMIA - INTERNACIONAL - Passageiros com máscaras protetoras em estação de trem de alta velocidade em Hong Kong Crédito: Kin Cheung/AP

Hong Kong confirmou nesta terça-feira, dia 4, a primeira morte provocada pelo coronavírus em seu território. A vítima é um homem de 39 anos que estava internado após ter visitado o epicentro do surto viral, a cidade de Wuhan, na região central da China. Além do homem que morreu, outras 12 pessoas estão infectadas em Hong Kong, segundo dados oficiais.

Também nesta terça-feira, a China informou que o número de mortos no país chegou a 425 e que o número de casos registrados superou a marca de 20 mil. Também já houve um registro de morte pelo vírus nas Filipinas.

ALEMANHA

O governo alemão divulgou nesta terça-feira que duas pessoas transferidas da cidade chinesa de Wuhan para Frankfurt foram infectadas pelo coronavírus, elevando para 12 o total de casos da doença no país europeu.