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Epidemia

Homem de 39 anos é primeira vítima fatal do coronavírus em Hong Kong

Além do homem que morreu, outras 12 pessoas estão infectadas em Hong Kong, segundo dados oficiais

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 11:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 11:58
HKG - CHINA/CORONAVÍRUS/EPIDEMIA - INTERNACIONAL - Passageiros com máscaras protetoras em estação de trem de alta velocidade em Hong Kong Crédito: Kin Cheung/AP
Hong Kong confirmou nesta terça-feira, dia 4, a primeira morte provocada pelo coronavírus em seu território. A vítima é um homem de 39 anos que estava internado após ter visitado o epicentro do surto viral, a cidade de Wuhan, na região central da China. Além do homem que morreu, outras 12 pessoas estão infectadas em Hong Kong, segundo dados oficiais.

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Também nesta terça-feira, a China informou que o número de mortos no país chegou a 425 e que o número de casos registrados superou a marca de 20 mil. Também já houve um registro de morte pelo vírus nas Filipinas. 

ALEMANHA

O governo alemão divulgou nesta terça-feira que duas pessoas transferidas da cidade chinesa de Wuhan para Frankfurt foram infectadas pelo coronavírus, elevando para 12 o total de casos da doença no país europeu.

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"As duas pessoas não tiveram sintomas quando chegaram a Frankfurt" em 1º de fevereiro, informou o Ministério da Saúde da Alemanha. Elas estavam em quarentena com outras pessoas resgatadas em Wuhan e foram levadas para um hospital em Frankfurt. As outras dez pessoas infectadas com a doença estão no Estado da Baviera. (Com agências internacionais).

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