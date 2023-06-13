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BBC News

Homem captura crocodilo gigante em piscina de casa nos EUA

Equipe especializada em resgate de animais foi enviada para retirar o animal da água — e devolvê-lo com segurança ao seu habitat natural.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

13 jun 2023 às 18:34

Publicado em 13 de Junho de 2023 às 18:34

Uma equipe especializada em resgate de animais foi enviada para uma residência na Flórida, nos Estados Unidos, no último domingo (11/06), depois que o dono da casa se deparou com um crocodilo de 3 metros dentro da piscina no meio da madrugada.
Este vídeo mostra Todd Hardwick, um dos integrantes da equipe, puxando o réptil para fora da piscina. O animal foi contido com a ajuda do assistente dele, Jeff Peterla, e de um policial, de acordo com a página do grupo de resgate no Instagram.
Posteriormente, a equipe levou o crocodilo até um local seguro para soltá-lo. Eles removeram as amarras do réptil, que pertence a uma espécie ameaçada na Flórida, e conseguiram devolvê-lo com segurança ao seu habitat natural.

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