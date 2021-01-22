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Coronavírus

Há evidência de que nova variante é mais mortal, diz Boris Johnson

Cientistas britânicos descobriram no final do ano passado a nova cepa do vírus causador da Covid-19 que, segundo estudos, também é mais transmissível.

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 14:49

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 jan 2021 às 14:49
Coronavírus
Desde que foi descoberta, no final do ano passado, a nova cepa do vírus se espalhou rapidamente para mais de 50 países. Crédito: Pixabay
O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou nesta sexta-feira (22), que a mutação do coronavírus identificada no Reino Unido pode ser mais mortal que as anteriores. "Além de se disseminar mais rapidamente, agora parece haver evidência de que o nova variante detectada em Londres e no sudeste pode estar associada com um grau mais alto de mortalidade", explicou, em coletiva de imprensa.
Os estudos ainda são preliminares e estão sendo analisados por cientistas do Grupo de Conselho para Novas Ameaça de Vírus Respiratórios, que assessora o governo.
Desde que foi descoberta, no final do ano passado, a nova cepa do vírus se espalhou rapidamente para mais de 50 países.
"É basicamente o impacto da nova variante que faz o NHS (sistema nacional de saúde) estar sob intensa pressão", disse o premiê.

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