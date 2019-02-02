Guaidó convoca manifestação anti-Maduro para este sábado

O presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, convocou para este sábado (02) uma manifestação na qual pede que os venezuelanos saiam às ruas nas cidades onde vivem para protestar contra o governo de Nicolás Maduro.
Será a segunda manifestação promovida pelos opositores, nesta semana. A primeira foi na quarta-feira (30). Não há informações sobre protestos por parte dos aliados de Maduro. Ontem Guaidó denunciou a invasão, por militares, da sua casa onde estava a filha.
Guaidó fez a convocação via sua conta pessoal no Twitter. Em um vídeo em que aparece atrás de um púlpito, no qual foi afixado o brasão venezuelano, e ao lado foi colocada a bandeira da Venezuela.
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, convocou nesta sexta-feira (1º) uma entrevista coletiva para reiterar o apoio a Guaidó e informar que o governo brasileiro para dar suporte à gestão interina na Venezuela.
Nos Estados Unidos, o vice-presidente Mike Pence, o tom foi de ação e não de diálogo. “Não é hora de dialogar. Este é o momento para a ação. Chegou a hora de acabar com a ditadura de Maduro”, disse Pence na sua conta do Twitter.