Guaidó convoca manifestação anti-Maduro para este sábado Crédito: Reproução/Instagram

O presidente interino da Venezuela Juan Guaidó , convocou para este sábado (02) uma manifestação na qual pede que os venezuelanos saiam às ruas nas cidades onde vivem para protestar contra o governo de Nicolás Maduro

Será a segunda manifestação promovida pelos opositores, nesta semana. A primeira foi na quarta-feira (30). Não há informações sobre protestos por parte dos aliados de Maduro. Ontem Guaidó denunciou a invasão, por militares, da sua casa onde estava a filha.

Guaidó fez a convocação via sua conta pessoal no Twitter. Em um vídeo em que aparece atrás de um púlpito, no qual foi afixado o brasão venezuelano, e ao lado foi colocada a bandeira da Venezuela.

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo , convocou nesta sexta-feira (1º) uma entrevista coletiva para reiterar o apoio a Guaidó e informar que o governo brasileiro para dar suporte à gestão interina na Venezuela.