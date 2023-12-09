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Resgate

Grupo de brasileiros deixa Gaza e está no Egito esperando avião da FAB

Aeronave da FAB que trará todos de volta decolou na manhã deste sábado (9) rumo ao país árabe
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 dez 2023 às 14:49

Publicado em 09 de Dezembro de 2023 às 14:49

Avião da FAB decolou na manhã deste sábado (9) para buscar segundo grupo de brasileiros no Egito
Avião da FAB decolou na manhã deste sábado (9) para buscar segundo grupo de brasileiros no Egito Crédito: FAB/ Divulgação
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de pelo menos 43 brasileiros já deixou a Faixa de Gaza e, cruzando a fronteira pela cidade de Rafah, já está no Egito para viajar ao Brasil. Há dificuldade de conexão telefônica com as famílias, o que dificulta a confirmação do número total, que pode chegar a 51.
A aeronave brasileira que trará todos de volta, um KC-30, decolou na manhã deste sábado (9) rumo ao país árabe.
Eles fazem parte do segundo grupo de repatriados do território. O primeiro desembarcou em Brasília no dia 14 de novembro e foi recebido no aeroporto pelo presidente Lula.
Os demais palestinos que têm nacionalidade brasileira tinham preferido ficar em Gaza, esperando por uma paz ou por um cessar-fogo prolongado que até agora não chegou.
Com a retomada dos bombardeios de Israel sobre Gaza depois do fim do cessar-fogo, que atingiram também o sul do território, eles procuraram a embaixada do Brasil na Palestina para afirmar que, sim, tinham desistido de seguir em suas casas e gostariam de sair da região.
Uma nova lista foi elaborada pela diplomacia e apresentada pelo Brasil a Israel e aos demais países que participam de negociações para a retirada de estrangeiros da zona do conflito. Ela chegava a 86 nesta semana.
A embaixada do Brasil alugou quatro casas para abrigá-los. Há escassez de água, de remédios e de alimentos e risco permanente de que sejam atingidos por bombas.

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